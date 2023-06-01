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Millet İttifakı bitti! İYİ Partili Poyraz ve Paçacı'dan açıklama: Seçim bitti, ittifak tamamlandı

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#İYİ Parti#Uğur Poyraz#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 14:08

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu olan İYİ Parti'den açıklama geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir. İkinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" dedi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ise "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından İYİ Parti'nin nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu olmuştu.

"İTTİFAK TAMAMLANDI"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı canlı yayında "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı, seçim bitmiştir" dedi.

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"28 MAYIS İTİBARIYLA SEÇİM İTTİFAKI BİTMİŞTİR"

Poyraz "Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir. Bununla ilgili ben bazı köşe yazarlarının ve bazı yorumcuların 'İYİ Parti seçim bitti, ittifak bitti' diyebilir, bu bir yorum değil, bir teknik durum" ifadelerini kullandı.

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İYİ PARTİLİ PAÇACI: MUHALEFET KENDİ İÇİNDE İŞ BİRLİĞİNE GİDER

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Mecliste kaydını yaptırdı. Paçacı, yeni dönemde Meclis'in daha aktif çalışmasını temenni ettiğini söyledi. Paçacı, Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili soru üzerine, "Sığınmacılar Türkiye'nin çok önemli bir problemi haline geldi ve bugünkü nüfusa bakarsak önümüzdeki dönem itibarıyla Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline gelebilirler, zaten ekonomik sorun olarak ortada. Dolayısıyla Türkiye, kısa süre içerisinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir. Ancak bunu yaparken de ilgili ülkelerle konuşup, ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda bir çözümle yurtlarına göndermek en doğrusu olacaktır" diye konuştu.

Millet İttifakı bitti İYİ Partili Poyraz ve Paçacıdan açıklama: Seçim bitti, ittifak tamamlandı

Paçacı, İYİ Parti'nin Millet İttifakı içindeki geleceğine yönelik soruya da "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre" yanıtını verdi.

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#İYİ Parti#Uğur Poyraz#Seçim

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