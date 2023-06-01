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İşte Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar...

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimin ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup, 20 Mayıs 2023'te yurt dışında oy verme işlemi başlamıştır. İkinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurt dışı temsilcilik oylaması başlamıştır. YSK üyelerine, merkez teşkilatımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme gününe kadar dönüş transferleri gerçekleşmiştir. YSK'nın ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçları açıklandı... YSK Başkanı Yener duyurdu Haberi görüntüle

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YÜZDE 52,18, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 47,82 OY ALDI

İtirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur sonuçları Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. 28 Mayıs'ta seçimin ikinci oylamasında 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür. Yurt dışında 1 milyon 930 bin 26 seçmenimiz oy kullandı. Yurt içi ve yurtdışında 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı görülmüştür.

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İkinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır.