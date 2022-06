İYİ Partili Oral'ın 'Alevi' sözleri tepki çekti: Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

Haberin Devamı

Siyasette Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları sürerken İYİ Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı iddialarına yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, YouTube'da katıldığı bir programda şunları söyledi:

"SORU: Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili mezhebi mensubiyeti de çok tartışılıyor. Hatta şunu diyenler var 'Alevi kimliği nedeniyle seçilemez' diyenler var. CHP içinden de buna benzer itirazlar yükselmişti. 'Kazanabilecek bir aday' ifadesinin buna karşılık geldiği söyleniyor. Siz aynı kanaatte misiniz? Alevi kimliği seçilmeye engel midir?

İYİ PARTİLİ ORAL:

Ben İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inananları eşit görürüm. Çünkü bana dinim öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler.

Haberin Devamı

Aleviler bizim kardeşlerimizdir. Bin yıldır bu topraklarda Aleviler ile ve Kürtlerle beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir ama "Kellimun nase ala kaderi ukulihim" diye bir ayet var. İnsanların akıllarına nispetle hitap ediniz... Yani Alevi olması benim açımdan bir engel değil. Çünkü ben tanıyorum, ben ilkelerini tanıyorum.

Ama Türk toplumu açısından, Sünni diyeceğimiz daha Müslüman kesim açısından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir saiktir, bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir.

Ama Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun yapılmaması bence bir engel değil. Ama dediğim gibi Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm.

SORU: Yani bu itirazları, çekinceleri haklı buluyorsunuz. Daha farklı bir isimle daha çok oy almak mümkün.

İYİ PARTİLİ ORAL: Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 70'i muhafazakar, mütedeyyin dini hassasiyeti yüksek bir profil çiziyorsa, o zaman ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Ben şu veya bu adam demiyorum. O kıymetli genel başkanlarımız bu profile uygun genel başkan seçeceklerdir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır. Bundan da hiç şüphem yok."

Haberin Devamı

ÇIRAY: MAKSADI AŞAN SÖZLER PARTİ GÖRÜŞÜ DEĞİL

Oral'ın açıklamalarına İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki geldi. Çıray sosyal medya hesabından, "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir" paylaşımında bulundu.

MERAL AKŞENER: ÖZÜR DİLİYORUM

İbrahim Halil Oral'ın açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. "Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum" diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi size bir başka üzüntümü paylaşacağım. Ankara Milletvekilimiz İbrahim Halil Oral, bir YouTube kanalında konuşma yaptı. Tevil etmeye çalışmayacağım. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alevilik üzerinden yapılan her türlü tarife, kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum. Bizim gibi ailelerin evlerinin her birinde mutlaka Ali, Hüseyin, Hasan vardır. Ali cesurdur, Ali zor zamanımızda 'Medet ya Ali' dediğimiz bir büyüğümüzdür. Dolayısıyla Hz. Ali'yi sevenlerin, inananların üzülmesine, incinmesine müsaade etmeyeceğim gibi onların üzülmesine, onların incinmesine çok üzüldüğümü ifade ediyor ve tekrar sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere her bir kardeşimden ayrı ayrı özür diliyorum."

Haberin Devamı

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı, İbrahim Halil Oral'ın disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi. Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İYİ Parti TBMM Yönetim Kurulu'nun 09.06.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, Ankara Milletvekilimiz Sayın İbrahim Halil Oral'ın, katıldığı Ankara Masası isimli YouTube kanalında yaptığı, vatandaşlarımızın inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebi ile İyi Parti Tüzüğümüzün 74. maddesinin atfı ile TBMM Grup ilę Yönetmeliğimizin 9. 10. ve 12. maddeleri uyarınca; TBMM Parti Grup Disiplin Kuruluna sevkine IY Parti TBMM Grup Yönetimi tarafından oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

Haberin Devamı

İBRAHİM HALİL ORAL DA ÖZÜR DİLEDİ: BAŞTA ALEVİ KARDEŞLERİM OLMAK ÜZERE BÜTÜN MİLLETİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM

İYİ Parti'de tepkiye neden olan sözlerinin ardından İbrahim Halil Oral, Twitter hesabından bir video yayınlayarak özür diledi.

Oral, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İki hafta önce 'Ankara Masası' isimli YouTube kanalında, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulara sosyolojik tespitler yaparak cevap vermiştim.

Sunucunun 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği nedeniyle seçilemez diyenler var' sorusu üzerine şahsımın ve partimin Kemal beyin kimliğine yönelik asla bir çekincemiz olmadığını ısrarla vurgulamama rağmen, konuşmanın bir kısmı ne yazık ki bağlamından koparılarak şahsım ve partimin aleyhine kullanılmaya çalışılmaktadır.

Haberin Devamı

Aleviler, Yüce dinimiz İslam'ın ve Türk milletinin özü ve bir parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı; bir insan, bir ilahiyatçı ve bir milletvekili olarak asla kabul edemem.

Söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor, başta Alevi kardeşlerim olmak üzere bütün milletimden özür diliyorum."