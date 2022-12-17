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İYİ Partili Çıray'dan dikkat çeken sözler: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu

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#İYİ Parti#Aytun Çıray#6'Lı Masa
İYİ Partili Çıraydan dikkat çeken sözler: Kılıçdaroğlunun olmaması lehimize oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 14:48

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Meral Akşener'in aldığı kararla Saraçhane'de düzenlenen buluşmaya katılmasını yorumladı. İYİ Partili Çıray, "Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, tv100'de katıldığı Yüzler Kulübü programında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Çıray, Meral Akşener'in İmamoğlu'nun yanına hızla gitmesinin kendilerine avantaj sağladığını söyledi.

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Çıray, 'Bu durum sizin oylarınızı artırdı mı? Akşener'in, İmamoğlu'nun yanına önce gitmesi Kılıçdaroğlu'nun aleyhine mi oldu?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise. Millet o sırada bir dal aradığında siz dal uzatıyorsanız hemen karşılığını verir. Kılıçdaroğlu'nun olmaması bizim lehimize oldu. Ama Lehimize olsun diye yapmadığımızı tekrar ifade edeyim. Bunu kim planlayabilir? Kimsenin aklına gelmez."

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