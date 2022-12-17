İYİ Partili Çıray'dan dikkat çeken sözler: Kılıçdaroğlu'nun olmaması lehimize oldu

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, tv100'de katıldığı Yüzler Kulübü programında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Çıray, Meral Akşener'in İmamoğlu'nun yanına hızla gitmesinin kendilerine avantaj sağladığını söyledi.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu kararına ilişkin ilk açıklama Haberi görüntüle

Çıray, 'Bu durum sizin oylarınızı artırdı mı? Akşener'in, İmamoğlu'nun yanına önce gitmesi Kılıçdaroğlu'nun aleyhine mi oldu?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu yapmak için yapılmadı ama milletin gözü önündeki hadise. Millet o sırada bir dal aradığında siz dal uzatıyorsanız hemen karşılığını verir. Kılıçdaroğlu'nun olmaması bizim lehimize oldu. Ama Lehimize olsun diye yapmadığımızı tekrar ifade edeyim. Bunu kim planlayabilir? Kimsenin aklına gelmez."