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İmamoğlu: Doğru zamanda doğru itirazlar yapılacaktır

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#Ekrem İmamoğlu #İBB#Hapis Cezası
İmamoğlu: Doğru zamanda doğru itirazlar yapılacaktır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 17:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her şeyin zamanı var, hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım oradan da geri döner" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy'de Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yer aldı.

Temel atma töreninin ardından İBB Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Sayın savcının üst mahkemeye verdiği dilekçe, mahkeme sürecinde ortaya koyduğu tavır. Bu kadar yanlışı yapan kendisinden doğruyu beklemek, hukuka bu kadar zarar veren, yüce Türk yargısına zarar veren bir anlayıştan doğruyu beklemek hayalcilik olur. İstanbul'a ve bu ülkeye hizmet etmeye kararlı bir insan olarak, bu yanlışları yapan savcıların, hakimlerin bile çoluğuna çocuğuna hizmet edeceğim. Güzel hizmetler sunacağım. Dünden beri mahkeme heyetiyle ilgili basında pek çok şey görüyorum. Çok enteresan bir durum. Bunlar ülkemizde ilk kez yaşanmıyor. Bundan sonra biz yapacaklarımıza ve yüce Türk yargısını hakkıyla temsil edecek olan hakimlere güvenmek istiyoruz. Onların doğru kararıyla, yapılan bu büyük yanlışı geri döndürmelerini istiyoruz" dedi.

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İmamoğlu hakkında verilen karara ilişkin "Her şeyin zamanı var, hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım oradan da geri döner" diye konuştu.

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#Ekrem İmamoğlu #İBB#Hapis Cezası

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