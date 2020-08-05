İYİ Parti’den yanıt: Biz evimizdeyiz

Bahçeli’nin sözlerini değerlendiren İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, özetle şunları söyledi: “83 milyonun içine sığacağı büyük bir ev hayalimiz var. O hayalimiz için alın teri döküyoruz. Durduğumuz yer de bütün bir memleketi bir evin içinde mutlu, huzurlu güvenli yaşamaları için gayret etmekten ibaret. Dolayısıyla biz evimizdeyiz. Kişisel olarak Devlet Bey’i anlamaya çalışmaktan vazgeçeli çok oldu. Kastedilen şey bir ev ise 83 milyonun içinde huzurla yaşayacağı büyük bir ev bizimki. Ayrısı gayrısı olmayan, kimsenin horlanmadığı büyük ve huzurlu bir ev hayalimiz var. İYİ Parti’de büyük bir ev hayaliyle mücadele ediyoruz. Devlet Bey’in kurultaylardan önce de benzer çağrıları Sayın Genel Başkan’a yapar. ‘Buluşalım, barışalım, karışalım’ çağrısı yapar, kendi tasarrufudur. Biz, cumhur ittifakının özelde; hususi olarak da AK Parti’nin siyasi olarak bundan sonra ihtiyaç duyduğu güç odaklarından biri değiliz. Bizim Cumhur İttifakı ile beraberlik gibi gündemimiz yok.”

İYİ Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da “Biz zaten evimizdeyiz. Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün” dedi.