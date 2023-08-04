İYİ Parti’den Batu bebek seferberliği

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TEKİRDAĞ Çorlu’da dokuz günlükken bir kas hastalığı olan SMA TİP 1 teşhisi konulan ve şu an 6.5 aylık olan Yağız Batu Demirtaş’ın tek şansı oldukça pahalı olan gen tedavisi. Bu tedavi için 1 milyon 819 bin dolara ihtiyacı olan Demirtaş Ailesi, valilik onaylı yardım kampanyasını başlattı. Minik Batu’nun yardımına ilk koşanlardan biri Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu oldu. Bebeği ziyaret eden ve ona destek olan Hamşıoğlu, minik Batu ile birlikte sosyal medya hesabından destek çağrısı yaptı.

PARTİLİLERDEN 5’ER BİN TL

Hamşıoğlu’nun çağrısına ilk karşılık veren isim ise Genel Başkan Meral Akşener oldu. Akşener, minik Batu için sosyal medyada yayınladığı bir video ile kampanyaya destek çağrısında bulundu. Akşener videoda, “SMA hastası, henüz altı buçuk aylık. İki yaşını geçmeden tedavi olması gerekiyor. Ailesi bir kampanya başlattı. Ben de bu kampanyaya 5 bin lira ile destek olmaya çalıştım. Bütün vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Batu’ya şifalar diliyorum” sözleriyle minik Batu’ya destek istedi. Akşener’in seslenişi İYİ Parti’de yardım akımına neden oldu. Partililer sosyal medya hesaplarından birbirlerini etiketleyerek “İyilik Hareketi” adı altında destek çağrısında bulundular. Partililer ayrıca minik Batu için 5’er bin TL bağışladılar.