İYİ Parti - CHP ayrışmasına Mansur Yavaş cephesinden tepki geldi

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 6'lı masada olmayacaklarını açıklayıp, cumhurbaşkanlığı adaylığı için göreve davet ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dünbir araya gelmişti. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katılmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise deprem nedeniyle gelmemişti.

Haberin Devamı

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK GELMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrıda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından açıklamada bulunmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" demişti.

İYİ PARTİ’YE GEÇEN, CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Alpaslan Çınar ise şu bilgileri paylaştı:

Restin hemen ardından sadece masada bir gerginlik yaşanmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de birtakım gelişmeler var. Yerel seçimlerden sonra İYİ Parti belediye meclisinde grup kurabilmesi için CHP’li bazı isimler iyi partiye geçmişti. 6’lı masadaki krizin hemen ardından CHP’li isimler istifa ettirildi. Bu durumda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a yakın isimlerde rahatsızlık yarattı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU, MERAL AKŞENER'LE GÖRÜŞMEDİ

Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olsun dediği iki isimdi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. İki belediye başkanı, Akşener’le görüştü mü? Bu konu hakkında bilgi paylaşalım, görüşme gerçekleşmedi.

Haberin Devamı

Gerçekleşmemesinde şöyle bir gerekçe var: CHP’de İmamoğlu ve Yavaş’ın iradelerinin CHP Genel Başkanı’na bağlı olduğu, aday olarak Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekleri duyurulmuştu. CHP’den yapılan açıklamanın İYİ Parti’de rahatsızlık oluşturduğunu, CHP liderine görüşmeye dair bilgi verilmesine rağmen böyle bir açıklama yapılmasının amacının görüşmenin iptal edilmek istenmesi olduğu şeklinde yorumlandı.