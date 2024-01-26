'İyi olacağız, tasa yok yasa var' Dilan Polat hapishaneden paylaşımı nasıl yaptı?

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Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin SEGBİS sistemiyle ifadelerini aldı. Mahkeme, şüphelilerin tahliye taleplerini reddederek tutukluluklarının devamına karar verdi.

'İYİ OLACAĞIZ, TASA YOK YASA VAR'

CNN TÜRK İstanbul haber müdürü Nihat Uludağ, Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilgili şunları anlattı:

Dilan Polat’ın avukatı sosyal medya hesabından ‘Hepimiz iyi olacağız, tasa yok yasa var.’ paylaşımında bulundu.

Normalde cezaevinde bulunan kişilerin internete, sosyal medya hesabına erişimi mümkün değil. Muhtemelen değerlendirme de o ki, Dilan Polat hesabının kullanım şifresini bir yakınına vermiş. O kişi de Dilan Polat adına avukat Hüseyin Kaya’nın açıklamasını paylaşmış. Aslında orada da bir mesaj var. Ne zaman yapıyor bu paylaşımı? Önceki gün aylık tutukluluk incelemesi vardı. İfadeler alındı.

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Mahkeme 14 kişinin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Kararın ardından avukat Hüseyin Kaya pozitif moral için, ‘Hepimiz iyi olacağız.’ Paylaşımı yaptı. Herkesin aklına şu geldi: Dilan Polat cezaevinden sosyal medya hesabına ulaşabiliyor mu? Böyle bir şey cezaevi koşullarında imkansız. Muhtemelen Dilan Polat’ın hesabını kullanan kişi katılıyor olmalı ki avukatı mesajını paylaşmış.

3 AYDIR CEZAEVİNDE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘vergi kanununa muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunuyor.