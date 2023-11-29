Sıra Dilan Polat’ın fenomen masasında

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Dilan ve Engin Polat’ın da arasında bulunduğu 14 kişi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kara para aklama, vergi kaçırma, yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Polat çiftinin ardından itirafçı olan Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak ile muhasebeci Gökay Bekar da tutuklanmıştı.

HEPSİNE SORUŞTURMA

Bundan 4 yıl önce çekilen ve Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ diyerek paylaştığı fotoğrafta, ‘güzellik merkezi’ maskesiyle kısa sürede zenginleşen sosyal medya fenomenleri Polat çifti, Eylül Öztürk, eşi Kenan Özkan, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz-Merve Korkut çifti, Tolunay-İleyda Topal çifti, Ömer-Tuğba Bağ çifti de yer alıyordu.

YURTDIŞI YASAĞI İSTENDİ

Fotoğraftaki diğer isimlerin de tek tek belirlenmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, yürüttüğü araştırmanın ardından fotoğraf karesinde bulunan tüm fenomenler hakkında adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında fotoğraf karesindeki fenomenlerin tamamı hakkında Sulh Ceza Hâkimliği’nden yurtdışı çıkış yasağı da talep edildi.