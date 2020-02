IV terapide merdiven altına dikkat!

* Son dönemlerde her yerde gördüğümüz IV terapi nedir, hangi hastalıklarda kullanılıyor?



- “Damar içi” anlamına gelen intervenöz kelimesinin baş harflerinden oluşan IV uygulaması son dönemlerde dünyada ve Türkiye’de yaygınlaştı. Bazı ilaçların ağızdan formu olmadığı için ve damardan vermek daha etkili olduğu için IV yöntemi yaklaşık 150 yıldır birçok hastalıkta kullanılır. Örneğin kalbi hızlandıran ilaçlar veya kanser ilaçları için sadece IV uygulanır. Mide bağırsak sisteminde bir sorun olduğunda ağızdan ilaç yerine doğrudan bu yöntemle tedavi yapılır. Kalp Damar hastalıkları, kanser tedavisi, alzheimer, antiaging (yaşlanma karşıtı) ve daha pek çok alanda IV terapiler uygulanıyor.



‘ÖLÜME SEBEP OLABİLİR’

* Peki bu tedavi yönteminin riskleri var mı?

- Son dönemlerde IV uygulamaları antiaging (yaşlanmayı geciktirme) alanında arttı. Uygulamaların hastane veya klinik dışında yapılması büyük riskler taşıyor. IV terapide verilen her maddenin uygulama prosedürü farklıdır. Bazı maddeler küçük damarlar uygulanabildiği gibi bazıları sadece büyük damarlarda uygulanabilir. Her maddenin uygulama tarzı, süresi, sıklığı hastaya göre değişkenlik gösterir. Damarlardan direkt uygulanan maddeler ani reaksiyona sebep olabilir. Bu aşamada acil müdahale gerekebilir, yapılmasa solunum felci ve ölümler yaşanabilir. Bu yüzden IV terapi sadece hastanelerde ve kliniklerde uygulanmalı. Bu tedaviyi hastalar talep etmemeli, doktorlar tarafından tavsiye edilmeli. Bazı hastalarımız, “Bir hemşire gönderseniz ofiste yapılsa” diyor. Asla kabul etmiyoruz. Bir madde ilk seferde de alerjik reaksiyon gösterebilir 10’uncu seferde de... Tüm hasta ve doktorlarda da bu bilinç artmalı. IV mutlaka doktor kontrolünde, hastane ve kliniklerde uygulanmalı.

GLUTATYON UMUT VERİYOR

* IV tedavisinde en çok glutatyon uygulamasının yapıldığını biliyoruz. Glutatyon hangi hastalıklara iyi geliyor?

- Özellikle gençleşme ve sağlıklı yaşam alanında en yaygın kullanılan IV terapi glutatyon. Bu madde aslında hayvanlarda ve bitkilerde bulunan en kuvvetli antioksidan. Glutatyonun vücutta temel üretim yeri karaciğer. Yani organizma tarafından üretilip, birçok hastalığın tedavisinde yine organizma tarafından kullanılıyor. 35 yaşından sonra karaciğerdeki glutatyon üretimi belirgin olarak azalıyor, 50 yaşından sonra ise hemen hemen hiç üretilmiyor. Bu sebeple yaşlanma karşıtı tedavilerde IV terapide glutatyon kullanılıyor. Glutatyon bilimsel çalışmalarda sıklıkla ele alınsa da henüz yaşlanma karşıtı olduğu konusunda ileri düzeyde kanıtlar mevcut değil.



UYGULAMA NASIL

* Glutatyon damar hastalıkları tedavilerinde nasıl uygulanıyor?

- Damar içduvarı kaygan bir yapı. Kan akıp gidiyor. İçinde de halı benzeri bir tabaka var. Damar hastalıklarının temelinde oksidasyon yatıyor. Tütün kullanan hastalarda ya da damar yapısı bozuk olanlarda okside olan zararlı kolestrol buraya giriyor ve damarın yapısını bozuyor. Biz bunu glutatyon ile temiz tutmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar kullandığımız en güçlü antioksidan olan glutatyon, bize bu aşamada umut veriyor. Bizim bu konuda klinik tecrübelerimiz olumlu olmasına rağmen uzun vadede bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyuyoruz. Çok güçlü bir antioksidan olması itibariyle, eğer standart protokoller geliştirilebilirse ve kılavuzlara girerse tıbbın birçok alanında kullanılması mümkün. Son dönemlerde glutatyonun bazı ilaçları beyin dokusunun içine taşıması konusunda çalışmalar var. Birçok ilaç kan beyin bariyerini geçmekte zorlanmakta, glutatyonun bu ilaçları kan beyin bariyerinden geçirebileceği düşünülüyor. Damar tıkanması sonucu inme geçiren bireylerde beyin dokusunun tedavisinde hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar alınmış. Bu da ileride insandaki klinik çalışmalar için umut vaat ediyor.

KANSER TEDAVİSİNE DESTEK

* IV terapi hangi maddelerle uygulanıyor?

- Mikrobesin öğelerinden B ve C grubu vitaminler, bazı mineraller, özellikle de selenyum, magnezyum ve kalsiyum... Bunlar en sık tercih edilen IV terapiler arasında yer alıyor. Belirli bir mikrobesin öğesinin eksikliği olması halinde en hızlı yerine koyma yöntemi IV terapi. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara ek olarak yüksek doz C vitamini uygulaması dünyada oldukça yaygın. Amerika’nın kanser konusundaki otorite kabul edilen kuruluşu Ulusal Kanser Enstütüsü’nün kanserde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını takip eden bir alt birimi var, bu birim yüksek doz vitamin C uygulanan çalışmaları da inceliyor ve bu uygulamayı yapan doktorlardan hastaların durumu hakkında geribildirim topluyor. Ulusal Kanser Enstitüsü’nün verilerine göre yüksek doz C vitamini verilen IV terapinin bazı durumlarda kemoterapinin yarattığı yan etkileri azalttığı yönünde yayınlar mevcut. Ancak esas tedaviye bir alternatif değil.