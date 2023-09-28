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İTÜ’nün sürücüsüz otobüsünü test ettik

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#İstanbul Teknik Üniversitesi#İTÜ#Otobüs
İTÜ’nün sürücüsüz otobüsünü test ettik
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 07:00

İTÜ, Ayazağa Kampusu’nda otonom elektrikli otobüs seferlerine başladı. Sürücüsüz otobüs, kampus içindeki 4 durakta yolcu alıp indiriyor. 5 sensörle çevre, kameralarla da yolcu güvenliğini sağlayan otobüste İTÜ Rektörü’yle birlikte yolculuk yaptık.

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İstanbul Teknik Üniversitesi yaklaşık iki yıl önce Karsan ve ADESTEC firmalarıyla, ‘Otonom Elektrikli Otobüs’ projesi için işbirliğine gitti. Karsan tarafından üretilen ve ADESTEC tarafından da otonomlaştırılan otobüs, kampus içinde seferlerine başladı. Otobüs, 2 Ekim’de, akademik yılın başlamasıyla birlikte öğrencilerle tanışacak. Öğrencilere hem ulaşım hem de bir laboratuvar ortamı sağlayacak.

İTÜ’nün sürücüsüz otobüsünü test ettik

Otobüs, daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tanıtımını yaptığı sürücüsüz otobüsün ikincisi.

TRAFİK KURALLARINA UYUYOR

Otobüsü, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile birlikte deneyimledik. Yolculuğumuza ‘Rektörlük’ durağından başladık. Otobüs dönüşlerde oldukça kontrollü hareket etti. Sonraki durak olan ‘İnşaat Fakültesi’nde ise kendiliğinden durdu. Durakta bekleyen yolcuları aldıktan sonra kapılarını otomatik olarak kapatarak yoluna devam etti. Yolcular, butona bastıklarında otobüs bir sonraki durakta kendiliğinden durup kapılarını açtı. Sonra da durakta bekleyen yolcularını alıp yoluna devam etti. Karşılaştığı engelleri de tanımlayan otobüs, yola aniden bir yayanın çıkması üzerine sertçe fren yaptı.

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İTÜ’nün sürücüsüz otobüsünü test ettik

İKİNCİSİ ÖĞRENCİLERDEN

15 dakikada rotasını tamamlayan araç, yaya geçitlerinde yayalara yol verdi, kavşaklarda da geçiş önceliği kurallarına uydu. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, otobüsle ilgili şu bilgileri verdi: “Bu aracı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz için bir eğitim ve AR-GE platformuna dönüştürmeyi de düşünüyoruz. Öğrencilerimiz araç üzerinde farklı çalışmalar gerçekleştirebilecek. Özellikle yazılım anlamında aracı daha ileri seviyeye taşımak için projeler yapabilecekler. Deneme seferleri birkaç aydır sürüyor. İkincisini artık öğrencilerimiz yapacaklar.”

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İTÜ’nün sürücüsüz otobüsünü test ettik

5 SENSÖRLE KONTROL

- Aracın üzerinde dördü köşelerde, biri tepesinde olmak üzere beş tane sensör bulunuyor. Sensörler etrafın algılanması, haritalanması ve çevredeki hareketli ve hareketsiz tüm objelerin tanımlanması için kullanılıyor. Bunun yanı sıra aracın çeşitli yerlerinde bulunan kameralar, otobüsün çevresindeki hareketli objelerin hangi yöne gittiğini tahmin ederek aracın durmasını ya da hareket etmesini sağlıyor. Rotası dışındaki duraklarda kapılarını açmayan otobüs, yanaştığı duraklarda sağa doğru yatarak yaşlı veya engelli yolcuların çok daha kolay bir şekilde inip, binmesini sağlıyor.

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İTÜ’nün sürücüsüz otobüsünü test ettik

GÜVENLİK ŞOFÖRÜ

- Otobüs 30’u ayakta 52 yolcu taşıma kapasitesine ve 25 kilometre hıza sahip. Tamamen elektrikle çalışan araç, tek şarjla 300 kilometre yol gidebiliyor. Yapımında İTÜ mezunları dahil birçok mühendis görev aldı. Seviye dört olarak tanımlanan otobüs, önceden belirlenen rotada hiçbir şoför müdahalesi olmadan seyahat edebiliyor. Ancak mevzuat gereği olağanüstü durumlarda müdahale etmesi için sürücü koltuğunda ‘güvenlik şoförü’ denilen birinin oturması gerekiyor. Mühendisler, mevzuatta yapılacak düzenlemeler sonrasında, birkaç yıl içinde otonom otobüslerin şoförsüz de yola çıkabileceğini belirtiyor.

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#İstanbul Teknik Üniversitesi#İTÜ#Otobüs

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