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İTÜ yerleşkesinde yangın: Kontrol altına alındı

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#İTÜ#Yangın#Kampüs
İTÜ yerleşkesinde yangın: Kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 08:25

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İTÜ yerleşkesinde yangın: Kontrol altına alındı

VALİLİK AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir" ifadeleri yer aldı.

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#İTÜ#Yangın#Kampüs

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