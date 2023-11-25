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İTÜ Rektörlük binasında korkutan yangın

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#Sarıyer#İtü#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 16:28

İstanbul Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlük binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, kampüs duman altında kaldı.

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Yangın, saat 15.00 sıralarında İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, rektörlük binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle kampüs duman altında kaldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

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#Sarıyer#İtü#Yangın

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