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‘İttifakız, tek başına karar vermek yok’

#Millet İttifakı#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı#Kemal Kılıçdaroğlu
‘İttifakız, tek başına karar vermek yok’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, “İttifak kabul ederse onur duyarım” açıklamasına CHP’den Öztunç, “İttifak içinde bizim ya da bir başka partinin tek başına karar vermesi yok” derken SP Lideri Temel Karamollaoğlu, ‘erken’ yorumunu yaptı.

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Millet İttifakı ortaklarından SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaylık tartışmaları için, “Ben bunun için geçmişte tekrar tekrar ifadede bulunmuştum. Şu anda Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu kanaatindeyim. Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır. Benim kanaatim bu mahiyettedir” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, Cumhurbaşkanı adaylığının herkes için onurlu bir görev olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Genel Başkanımız da ‘ittifak isterse olurum’ diyor. Biz ittifakız. İttifak içinde bizim ya da bir başka partinin tek başına karar vermesi yok. Bu, ittifakın doğasına da aykırıdır. İttifak ortakları bir araya gelip ‘adaysın’ derse, genel başkanımız bugüne kadar hiçbir görevden kaçmadı, bundan da kaçmaz. Kendisi de bunu söylüyor zaten. Amacımız Türkiye’yi içine girdiği bu zor durumdan çıkarmak.”

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#Millet İttifakı#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı#Kemal Kılıçdaroğlu

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