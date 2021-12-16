‘İttifakız, tek başına karar vermek yok’

Haberin Devamı

Millet İttifakı ortaklarından SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaylık tartışmaları için, “Ben bunun için geçmişte tekrar tekrar ifadede bulunmuştum. Şu anda Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu kanaatindeyim. Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır. Benim kanaatim bu mahiyettedir” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, Cumhurbaşkanı adaylığının herkes için onurlu bir görev olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Genel Başkanımız da ‘ittifak isterse olurum’ diyor. Biz ittifakız. İttifak içinde bizim ya da bir başka partinin tek başına karar vermesi yok. Bu, ittifakın doğasına da aykırıdır. İttifak ortakları bir araya gelip ‘adaysın’ derse, genel başkanımız bugüne kadar hiçbir görevden kaçmadı, bundan da kaçmaz. Kendisi de bunu söylüyor zaten. Amacımız Türkiye’yi içine girdiği bu zor durumdan çıkarmak.”