İtalya ile EGM uzmanlarının ülkede görevlendirilmesi mutabakatı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Uzmanların İtalya'da Geçici Görevlendirilmesine İlişkin Standart Uygulama Prosedürü Hakkında Mutabakat Muhtırası' imza töreni için Ankara'ya gelen İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi resmi törenle karşıladı. Piantedosi, tören mangasını selamlayıp, şeref defterini imzaladı ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Basına kapalı görüşmede, organize suçlar ve düzensiz göç konuları ele alındı. Görüşmelerin ardından imza törenine geçildi. Taraflar, Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki uzmanların İtalya’da geçici görevlendirilmesini öngören mutabakat muhtırasını imzaladı.

'6 UYUŞTURUCU OPERASYONUNU BİRLİKTE YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşının, ülkesinde organize suç örgütü lideri Matteo Messine Denaro’nun 30 yıllık arama sonrası kolluk kuvvetlerince yakalandığı haberini Türkiye’de aldığını belirtip, "Sayın bakan, ayağının tozuyla Türkiye’ye geldiğinde çok güzel bir haberle karşılaştı. Her içişleri bakanının ve ekibinin çok mutlu olacağı ve kutlamalar yapacağı bir haberle karşılaştı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu güzel haber üzerine toplantımız hem verimli hem de çok güzel geçti. Başta güvenlik ve göç olmak üzere birçok konu başlığımız vardı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerimizin gerekse Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerimizin İtalya’da göçmen kaçakçılığı ile ilgili destekte bulunmak için İtalya’ya gideceği ve görev alacağı mutabakat zaptını imzalamış olduk. Kaçak göçle mücadelemizi İtalya ile ortak bir mekanizmada devam ettiriyoruz. 2022’de de bu konuda hepimiz çok güçlü bir gayret ortaya koyduk. 2023 yılında da bu devam edecek. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığı ve göç akımıyla mücadelenin yanında organize suçlar, sınır aşan suçlar ve uyuşturucu ile mücadelede İtalya ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği ve ilişki söz konusudur. Şu anda 6 tane uyuşturucu operasyonunu birlikte yürütüyoruz. Bütün konularda büyük bir mutabakata vardık ve ülkelerimiz adına büyük bir sorumluluğun altına imza attık" diye konuştu.

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İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi ise uzun süredir aradıkları suçlunun yakalandığı haberini Türkiye'de aldığını ve büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. Görüşmede ele alınan konuların hepsinde mutabakat sağladıklarını belirten Piantedosi, "Bugün imzaladığımız mutabakat muhtırası da bunların nişanesi durumunda. Bundan sonra zaten daha da sık görüşeceğiz. Sizin mensuplarınız İtalya’ya gelecekler, İtalya’da doğrudan kendi kolluk kuvvetlerimiz kendi meslektaşlarıyla bir arada olacaklar. Libya’da bunun hemen yansıyacağı kanaatindeyim" dedi.