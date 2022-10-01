İsveç’ten beklenen adım: Ambargo kalktı

Haberin Devamı

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP), Türkiye’ye silah ihracatı ambargosunu kaldırdıklarını açıkladı. Türkiye’ye yeniden ihracata izin verme kararının İsveç’in Türkiye’nin de üye olduğu NATO’ya başvuru yapmasından dolayı alındığı belirtildi.

Açıklamada, askeri silah ve teçhizatın yanı sıra elektronik ve teknoloji alanlarındaki ürünler için de bu kararın geçerli olduğu vurgulandı. Silah satışına yönelik ambargonun kaldırılması Ankara’nın NATO’ya üyelik şartlarından biriydi.

NATO ZİRVESİ’NDE KONUŞULDU

İsveç, Türkiye’nin 2019’da Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından silah satışını askıya almıştı. 28 Haziran’da Madrid’deki zirvede İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin veto kartını kullanmaması şartıyla, bu satışların önünü yeniden açacak değişikliği yapma taahhüdü vermişti. İsveç ve Finlandiya’nın ülkenin üyeliği gündemiyle yapılan tarihi NATO Zirvesi’nde, “Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler” ifadesi sonuç muhtırasında yer almıştı.

Haberin Devamı

ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

İsveçli yetkililer, satışa izin verilecek teçhizatlar arasında elektronik ve teknoloji gibi ürünlerin de yer alacağını belirtiyor. Silah satışına lisans veren ISP adlı kuruluşun Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson, mayıs ayında İsveç medyasına verdiği demeçte, yeni oluşan koşullara göre bir pozisyon aldıklarını söylemiş ve silah satışına yeniden izin verileceğinin işaretini vermişti. İsveç hükümeti, Türkiye’ye karşı genel bir silah ambargosu olmadığını belirtiyordu. Fakat uygulamada silah ihracatı başvurularına onay veren ISP’nin 2019’dan beri hiçbir satışa onay vermediği biliniyor.

HEYET GELİYOR

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İçişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin gelecek hafta NATO görüşmeleri için Türkiye’ye gideceğini bildirdi. Linde ülkesinin resmi haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile müzakerelerin sorunsuz devam ettiğini söyledi. Linde, “Ancak Türkiye’nin ne zaman onaylayacağını bilmiyorum. Geçen hafta New York’taki BM toplantısında, Türk meslektaşım Çavuşoğlu ile bir araya geldik. Müzakereleri gözden geçirdik, her şey iyi gidiyor. Biz anlaşmaya uyuyoruz” dedi.