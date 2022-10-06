İsveç’le iade masası

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Adalet Bakanlığı Heyeti, İsveç Adalet Bakanlığı Heyeti’ne, FETÖ, PKK’lılar başta iadesi istenen teröristlerin dosyalarını delilleriyle sundu. Bu teröristlerin iade talebi bir kez daha tekrarlanırken, İsveç’e, “Üçlü mutabakata uyun. Terör zanlılarını iade edin. YPG/PKK ve FETÖ’ye destek sağlanmayın” mesajı verildi.

TERÖRİSTLERİ HİMAYE ETMEYİN

İsveç heyeti ile Adalet Bakanlığı’ndaki kritik görüşme dün saat saat 10.00’da başladı. Görüşmeler gün boyu sürdü. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. Çiçek ve bakanlık heyetindeki yetkililer İsveç heyetine, iadesi istenen teröristlerle ilgili tek tek bilgi vererek, delil ve dosyaları sundu. İki heyet iade konusundaki teknik konularda da görüştü.

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Adalet Bakanlığı yetkililerinin İsveç heyetine, Türkiye’nin İsveç devleti ve polisinin sokaklarda eylem yapan terör örgütü PKK üyeleri ve yandaşları ile FETÖ’cüleri himaye eden yaklaşımlarını imzalanan muhtıraya uyarak, terk edilmesi beklentisini de ifade ettikleri öğrenildi.

27 İADE TALEBİ

Türkiye’nin İsveç’ten bugüne kadar terör suçlarına ilişkin 27 iade talebi var. 9’u PKK, 3’ü FETÖ/PDY ve 5 diğer terör örgütleri ile ilgili talep reddedilirken, FETÖ/PDY’den 7 talebin süreci devam ediyor. İsveç’in ardından Finlandiya’yla iade görüşmeleri yapılacak.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

İSVEÇ Devlet Televizyonu’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren program nedeniyle İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak güçlü tepki iletildi.