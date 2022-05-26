İsveç ve Finlandiya’yla ‘teröre destek’ yüzleşmesi

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NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya’nın heyetleri Türkiye’nin vetosunu kaldırması için dün Cumhurbaşkanlığı’nda Türk heyeti ile masaya oturdu. Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti.

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5 SAAT SÜRDÜ

Beştepe’de yaklaşık 5 saat süren toplantıda Türk heyeti iki ülkenin önüne, terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yapılan yardımlar ve destekler ile FETÖ mensuplarının her iki ülkede elde ettikleri sığınma haklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve belgelerden oluşan dosyalar koydu. Bu dosyalarda, PKK/YPG’nin özellikle İsveç’te Türkiye aleyhine ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına karşı yaptıkları eylemlerin listesi, İsveç’te siyasi alanda rahatlıkla hareket edebilen örgütün temin ettiği İsveç yapımı başta AT-4 tanksavar füzeleri olmak üzere değişik silah ve mühimmatların listesi, bu silahların Türk güvenlik güçlerine karşı hangi tarihlerde kullanıldığını ortaya koyan somut belgelere dayalı bilgiler yer aldı. Terör örgütü PKK İsveç yapımı silahlara sahip olurken, bu ülkenin Türkiye’ye karşı uyguladığı silah ambargosu hatırlatıldı.

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İADE DOSYALARI

Dosyalarda iki ülkenin PKK/YPG ve FETÖ mensuplarını nasıl himaye ettiğini ortaya koyan bilgilere de yer verildi. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı dosyaya göre iki ülke,

19 teröristin iadesine ilişkin Türkiye’nin talebini reddederken, 5’ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı. Türk heyeti belgeleri ilettikten sonra her iki ülkeden de Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle ilişkilerini ve yardımlarını kesmeyi taahhüt eden yazılı mutabakat talebini masaya getirdi.

ANDERSSON: PARA VE SİLAH YOLLAMIYORUZ

Ankara’da İsveç ve Finlandiya heyetlerinin temasları sürerken İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, terör örgütlerine destek iddialarını reddetti. Andersson dün Stockholm’deki basın toplantısında “Biz terör örgütlerine ne para ne silah yolluyoruz” dedi. Ankara’yı ziyaret eden heyetlerin duruma açıklık getireceğini de belirtti. Türkiye, terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ’ye desteğinden ötürü bu iki ülkenin NATO’ya üye olmasına karşı çıkıyor.