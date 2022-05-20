İsveç ve Batı'ya: PKK ile YPG aynı kimse aklımızla alay etmesin

Haberin Devamı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki akşam Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium’da düzenlenen 4’üncü Verimlilik ve Teknoloji Fuarı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonun Pençe-Kilit Operasyonu’na katılan askerlere ithaf edilmesinin kendileri için gurur ve onur meselesi olduğunu belirten Akar, TSK mensuplarının en önemli ihtiyacının moral ve motivasyon olduğunu vurguladı. Ülkenin ve milletin güvenliği için operasyonların taarruzi anlayışla sürdüğüne dikkat çeken Bakan Akar, dünya ve bölge barışına da ellerinden gelen katkıyı sağladıklarını kaydetti. Akar, devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’yla ilgili konuşurken, isim vermeden terör örgütü PKK/YPG’yi destekleyen İsveç ve diğer bazı Batılı ülkelere de mesaj gönderip, şunları söyledi:

KİLİT HALKA

Haberin Devamı

“Pençe-Kilit Operasyonu bugüne kadar yaptığımız operasyonlar zincirinin kilit halkası. Mehmetçik diğerlerinde olduğu gibi bunu da başarıyla tamamlayacak, teröristleri inlerinde vuracak, onların inlerini başlarına yıkacak ve en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar da bu mücadelesi devam edecek. Teröristlerin elebaşlarının büyük bir panik içinde olduğunu gerek açık kaynaklarda, gerekse istihbarat raporlarında gördük. Mehmetçik rehavete kapılmadan, dikkat ve hassasiyetini kaybetmeden, artan şiddetle operasyonlarını sürdürüyor.

ARALARINDA FARK YOK

Suriye’nin kuzeyindeki YPG ile Irak’ın kuzeyindeki PKK arasında hiçbir fark yok. Bütün istihbarat raporları, açık kaynaklar, pratikteki uygulamalar açık ve net şekilde gösteriyor ki bunlar bir terör örgütünün parçaları. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu da herkes bu şekilde görsün, anlasın. Kimse aklımızla alay etmesin. Bu minval üzere operasyonlarımızı sürdürmek suretiyle bu kilit kilitlenecek ve hudutlarımız, vatandaşlarımız ve güvenlik güçlerimizin emniyeti tam olarak sağlanmış olacak. Çalışmamız ve gayretimiz bu düzende.”

ATİNA YENİ İTTİFAKLAR PEŞİNDE



YUNANİSTAN ile ilişkilere de değinen Akar, “Yunanistan’ın olayları global bir şekilde görüp, doğru ve mantıklı kararlar vermesini bekliyoruz. Bu kadar borcu olan bir ülkenin durup dururken sözde silahlanma sevdasına kapılması yahut NATO içinde bir müttefiklik varken yeni birtakım ittifaklar içinde koşması gerçekten sunilikten başka bir şey değil” dedi. Akar, Türkiye’nin savunma sanayi konusunda attığı adımları da “Cin şişeden çıktı” diyerek tanımladı.