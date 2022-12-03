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İsveç, PKK’lı Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti 

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Tat#PKK#İsveç
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 01:34

İsveç, hakkında terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti.

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İsveç’te önceki gün gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkent Stockholm’deki Arlanda Havalimanı’ndan havalanan tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na getirildi. Polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat’ın bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulacağı öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tat’ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Mahmut Tat, Tunceli’de 2015 yılında terör örgütü PKK’nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. PKK’lı Tat, daha sonra İsveç’e kaçmıştı.

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#Mahmut Tat#PKK#İsveç

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