İsveç, PKK’lı Mahmut Tat’ı Türkiye’ye iade etti 

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İsveç’te önceki gün gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkent Stockholm’deki Arlanda Havalimanı’ndan havalanan tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na getirildi. Polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat’ın bu gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulacağı öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tat’ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Mahmut Tat, Tunceli’de 2015 yılında terör örgütü PKK’nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. PKK’lı Tat, daha sonra İsveç’e kaçmıştı.