İsveç Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi

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İstiklal Caddesi'nde bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanan İstanbul Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı ile Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti. İstanbul Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri tekbir getirerek 'Kur'an-a uzanan eller kırılsın' sloganı attı.

Grup adına açıklamada bulunan İl Teşkilat Başkanı Burak Tekin, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı İsveç makamlarının himaye ettiğini söyledi. İsveç'in yapılan eyleme izin vererek faşizmi teşvik ettiğini belirten Tekin, "Bu yapılan saygısızlık dünya üzerindeki 1,5 milyar Müslümana yapılmıştır. Dün nasıl Çin'e karşı kandaşımız olan Doğu Türkistan'ın yanında durduysak, bugün burada kutsalımıza yapılan saygısızca ve hayasızca eylemin karşısında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler sizin gibi aşağılık insanlar değiliz. Şimdi burada sizin paçavranız olan bu bayrağı yakmayı çok iyi biliriz, lakin biz atalarımız gibi bir gece ansızın gelir başkentiniz olan Stockholm'e İslam Türk sancağımızı diker, sabah namazımızı eda ederiz" dedi.

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"İSVEÇ HÜKÜMETİYLE BÜTÜN İLİŞKİLER KESİLSİN"

2 milyar Müslüman'ın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'in İsveç'te yakıldığını dile getiren Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ise, "Özellikle demokrasinin, insan haklarının, medeniyetin beşiği olarak kendilerini gören Avrupa'da, İsveç'te, özgürlük ve demokrasi olarak addedilip yüce kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, polis eşliğinde müsaade edilmesi alçaklıktır, kahpeliktir, hainliktir" şeklinde konuştu. Müslüman Türk gençliğinin özellikle İsveç hükümetinin vermiş olduğu bu izni şiddetle, nefretle lanetlediklerini vurgulayan Mican, "Biz bu yapılanın hiçbir şekilde geçiştirilerek belirli bir yaptırımlarla sonlanmasını istemiyoruz. Bu ırkçı, faşist siyasetçi, İslam düşmanı daha önce de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ayakları altına almıştır. Biz devlet, millet, Müslümanlar olarak cılız tepkilerle bu işi geçiştirirsek aynı hakaretler, aynı ahlaksızlıklar, aynı aşağılıklar devam edecektir. Biz Müslümanlar olarak bütün Avrupa'nın ürünlerini kendimiz Müslümanlar olarak boykot etmek zorundayız. Buradan çağırı yapıyoruz; İsveç başta olmak üzere diğer Avrupa devletlerinin bütün ürünlerini boykot edelim. Devletimizden özellikle Cumhurbaşkanımızdan ricamız İsveç hükümetiyle bütün ilişkileri kesmesidir. Bakın NATO'ya girmek istiyor ve terör örgütlerinin beşiği olan bir devlet bizim de bulunduğumuz NATO'ya girmek istiyor. Türkiye'nin elinde de çok büyük bir imkan var. Buna müsaade etmemesi lazım. Bütün anlaşmaları iptal edip ivedilikle çok ciddi bir yaptırım yapılması lazım" diye konuştu.

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Platform üyeleri, başkonsolosluk önünde tekbir getirerek İsveç bayrağı yaktı. Grup, daha sonra Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Grup, açıklamaların ardından dağıldı.