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İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye’ye geliyor

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#İsveç#Ulf Kristersson#Recep Tayyip Erdoğan
İsveç Başbakanı Kristersson Türkiye’ye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 21:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 7-8 Kasım 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. 8 Kasım, Salı günü Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. Stratejik Ortağımız İsveç’le ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.

 

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#İsveç#Ulf Kristersson#Recep Tayyip Erdoğan

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