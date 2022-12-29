İstinaf Kavala’nın cezasını onadı

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Osman Kavala’ya verilen müebbet hapis cezası ile Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman’a verilen 18’er yıl hapis cezalarınıonadı.
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Daire, mahkûmiyet kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığını, eylemlerin doğru nitelendirildiğini ve kanundaki suç tipine uyduğunu belirtti. Kararda tarafların Yargıtay’a temyiz yolunun açık olduğu dakaydedildi.