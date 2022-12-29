Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstinaf Kavala’nın cezasını onadı

Güncelleme Tarihi:

#Osman Kavala#Mücella Yapıcı#İstinaf
İstinaf Kavala’nın cezasını onadı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Osman Kavala’ya verilen müebbet hapis cezası ile Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman’a verilen 18’er yıl hapis cezalarınıonadı.

Haberin Devamı

Daire, mahkûmiyet kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığını, eylemlerin doğru nitelendirildiğini ve kanundaki suç tipine uyduğunu belirtti. Kararda tarafların Yargıtay’a temyiz yolunun açık olduğu dakaydedildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osman Kavala#Mücella Yapıcı#İstinaf

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık
NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz