İstiklal Marşı birliğimizin çimentosu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“Merhum Akif, inandığı gibi yaşamış, çilesini çekmediği hiçbir fikre, hiçbir düşünceye eserlerinde yer vermemiştir. O, eserleri, vaazları, makaleleri, mücadeleci kişiliğiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş bir karakter abidesidir.

AZINLIKTA KALDIĞINI BİLİYORUZ

Millet olarak Mehmet Akif gibi bir şaire İstiklal Marşı gibi bağımsızlık beyannamesine sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Bu vesileyle 2021 yılını İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ettik. Görüşleri, politik tavırları, duruşları farklı olan siyasi partilerin milli meselede ortak tutum alması ülkemiz adına büyük bir kazanımdır. Halen İstiklal Marşımızı içselleştirmekte zorlanan çevreler olsa dahi biz bunların azınlıkta kaldığını biliyoruz. Bu milletin hiçbir ferdi İstiklal Marşı’ndan rahatsızlık duyamaz.

İstiklal Marşı Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Çerkez’i ile, Alevisi ile, Sünnisi ile, Lazıyla 83 milyonun ortak değeridir, ortak paydasıdır. İstiklal Marşı, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin çimentosudur. Son yıllarda bölgemizde yaşanan hadiseler bu gerçeği bir kez daha bize hatırlatmıştır. 40 yıldır kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan PKK belasının hedeflerine ulaşmasına fırsat vermedik.

NAMAHREM ELİ ASLA DEĞDİRMEDİK

Sınırlarımıza kadar dayanan DEAŞ projesinin kök salmasına rıza göstermedik. 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesi eliyle ülkemizi işgale yeltenen müstevlilere sokakları, meydanları hep birlikte dar ettik. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı kara toprağa verdik. Ama mabetlerimizin göğsüne namahrem elini asla değdirmedik. Ezanlarımızın minarelerimizden eksilmesine, bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı albayrağımızın gönderden indirilmesine müsaade etmedik. İstiklal Marşımızın temsil ettiği ilkelere sahip çıktığımız ölçüde, millet olma şuurumuzu ve milli birliğimizi koruyabiliriz. Kardeşliğimiz ne kadar sağlam olursa geleceğimize o denli güvenli bakabiliriz. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi.

RABİAMIZA SARILDIĞIMIZ MÜDDETÇE

2021 İstiklal Marşı Yılı’nı tarihi fırsata dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Düzenlenecek etkinliklerle ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tazelemeli, 84 milyon olarak İstiklal Marşımız etrafında kenetlenmeliyiz. 2023’e giden süreçte milletçe birlik ve beraberliğimizi tahkim etmenin gayreti içindeyiz. Türkiye bizim ortak çatımız, İstiklal Marşı bizim ortak andımızdır. Her karışında bir şehidin yattığı bu topraklar hepimizin ortak yurdudur. Türkiye ortak paydasında kucaklaşmaktan başka bir çaremiz yoktur. ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olarak ifade ettiğimiz Rabiamıza sarıldığımız müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir badire görmüyoruz.”

FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ

“Kardeşliğimiz ne kadar sağlam olursa geleceğimize o denli güvenli bakabiliriz. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi. Bu hususta yaşanacak herhangi zafiyetin bedelini yine milletçe hep birlikte öderiz. Vatanımız ve bağımsızlığımız söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarımızı bırakıp, bir araya gelmemiz büyük önem taşıyor. Birden fazla insanın olduğu her yerde görüş farklılıkların yaşanması da kaçınılmazdır. Bu farklılıklarımız millet olarak bizim zenginliğimizdir.”

TÖRENE BAHÇELİ DE KATILDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na katılarak konuşma yaptı. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Erdoğan, törende Sosyal Bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun adına kızı Nilay Dursun Tokgöz’e, Fen Bilimleri alanında ise Prof. Dr. Musa Akoğlu’na ve Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı’ya ödülünü verdi. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)