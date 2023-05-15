İşte yeni Meclis’in yeni yüzleri

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HANGİ BAKAN NEREDEN SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve eski kabinede bakanlık yapan 17 isimden aday gösterilen 15’i, 28’inci dönemde Türkiye Büyük Millet Meclis’ne girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise kendi istekleriyle aday olmadı. İşte bakanların Meclis’e girdiği iller:

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

TÜRKİYE GÜZELİ TBMM YOLUNDA

AK Parti AK Parti’nin yeni dönemde TBMM’ye göndereceği milletvekilleri arasında sanat, medya ve spor camiasından da dikkat çeken isimler bulunuyor. Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu İstanbul’dan, Gazeteci Şebnem Bursalı İzmir’den, TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin Kahramanmaraş’tan, Türkiye Yüzyılı şarkısının bestecisi Müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları İstanbul’dan, Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa’dan ve 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş Aydın’dan seçilmeyi başardı.

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MECLİS'TE BİR AKADEMİSYEN

MHP İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlyas Topsakal, MHP’nin Samsun Milletvekili oldu. Partiden ihraç edilerek Demokrat Parti’ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yerine aday gösterilen MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Parti Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık da MHP TBMM Grubu’nun yeni yüzleri arasına katıldı.

YEŞİL SAHALARDAN MECLİS KOLTUĞUNA

İYİ Parti: MHP’nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş’in doktor kızı Ayyüce Türkeş Taş Adana’dan seçilerek Meclis’e girmeyi başardı. Türk futbolunun başarılı isimlerinden Ünal Karaman da aday gösterildiği Konya’dan seçildi. Eski AK Parti Milletvekili Turhan Çömez Balıkesir’den, MHP’nin eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Mersin’den, gazeteci-köşe yazarı Selcan Taşçı Hamşıoğlu Tekirdağ’dan, Eski Bakan Lütfullah Kayalar Yozgat’tan seçilen isimler oldu.

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72 YAŞINDA VEKİL OLDU

YSP Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden seçilen milletvekillerinin geldikleri partilerin şemsiyesinde toplanmak üzere HDP, DBP, EMEP’e geçiş yapmaları bekleniyor. 1968 dönemindeki gençlik hareketlerinden beri Türkiye’nin basın hayatı ve siyasetinde yer tutan gazeteci Cengiz Çandar, 72 yaşında milletvekili seçildi. Çandar’ın HDP grubuna geçeceği tahmin ediliyor. Kürt sorununa çözüm amacıyla HDP ile yürütülen çözüm sürecinde kilit rol üstlenen İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de beş yıllık aranın ardından parlamentoya döndü. Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın avukatlarından Newroz Uysal Aslan da Şırnak’tan milletvekili seçildi. Kararnameyle ihraç edilen akademisyenlerden Sevilay Çelenk Diyarbakır’dan milletvekili oldu.

SARIGÜL DE CHP SIRALARINDA

CHP Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül’ün diplomasi başdanışmanlığını da yapan eski Washington Büyükelçisi Namık Tan ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Erzincan’dan CHP listelerinden seçilen en dikkat çeken isimlerden oldu. Silahlı saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de İstanbul’dan Meclis’e gelmeyi başardı. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın eski özel kalem müdürü Mehmet Karaman Samsun’dan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün Denizli’den, AK Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin Ankara’dan, AK Partili eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf Manisa’dan, AK Parti’nin ilk anayasa paketinin hazırlıklarında da bulunan görme engelli hukukçu Serap Yazıcı Antalya’dan seçilen yeni isimler oldu.