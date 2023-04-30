İşte Türkiye’nin Uzay Yolcuları

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Teknofest 2023’te, Türkiye’nin merak ettiği 2 uzay yolcusunu açıkladı. “Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz” diyen Erdoğan, uzay yolcularımızı şu sözlerle tanıttı: “Biliyorsunuz, bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak milli uzay programını kamuoyuna açıklamıştım. Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum.





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14 GÜN KALACAKLAR

Türkiye’nin ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek.





2023’ÜN SON ÇEYREĞİNDE

Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023’ün son çeyreği olarak planlanıyor. Türkiye’nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı, uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan’da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden şüphe duymuyorum. Rabb’imden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum.”

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TEKNOFEST DURUŞU









Teknofest’e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de konuk oldu. Kırmızı renkli Teknofest montlarını giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe sahneden kırmızı kafanfiller attı. Ardından hep birlikte geleceğe bir anı olarak Teknofest duruşuyla (kollar bağlı şekilde) bir aile fotoğrafı çektirildi.

AZERBAYCAN’DAN KAHRAMANMARAŞ’A BİN KONUT









Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev, Teknofest sahnesinden Kahramanmaraş’a bağlandı. Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş’ta yapılacak bin deprem konutunun temelini iki cumhurbaşkanı birlikte attı.

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BAYRAKTAR MERKEZİ

Aliyev, Azerbaycan’da ayrıca bir Bayraktar Merkezi açacaklarını belirterek, “Kızılelma yakın gelecekte Azerbaycan semalarında da olacaktır. Kızılelma göklerde, TCG Anadolu denizde, Altay ve Togg yollarda. Bugünkü Türkiye budur. Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir” dedi.

TOGG’LA GELDİLER









Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest alanına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Togg’la geldi. Aliyev’in sürdüğü Togg’un arka koltuğunda ise iki liderin eşleri Emine Erdoğan ile Mihriban Aliyeva vardı. Togg alana girerken, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ parçası çalındı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER’DEN DEMİRÖREN MTAL’YE TEKNOFEST ZİYARETİ

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TEKNOFEST’i ziyaret etti. Bakanlık için ayrılan alanda kurulan stantları inceleyen ve projeler hakkında bilgi alan Özer, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de özel röportaj verdi.





ÖZEL PROJEMİZ

Bakan Özer, röportajında “Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel bir projemiz. Alandaki insan kaynağı ihtiyacını gidermek için Demirören Medya Grubu’yla ortak bir projemiz neticesinde açılmış ve gerçek iş ortamında konumlanmış bir meslek lisemiz. Bunun gibi, teknolojinin merkezinde, teknolojiden korkan değil kullanan, tüketen değil üreten nesiller yetiştirdiğimizde geleceğe çok daha fazla umutla bakacağız” dedi.

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BİR MİLYON YARIŞMACI









Teknofest, 3’üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4 bin 333 başvuruyla ‘Bismillah’ demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, bir milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14’ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı” dedi.

MAHARETLİ CAYRO







TEKNOFEST’te hava araçları, ziyaretçilerin ilgisini en çok çeken bölümlerden. Bunlardan biri de Jandarma’nın “Cayrokopter” adlı mini hava aracı… Sadece 350 kilo ağırlığında ve bir pilot ile bir yardımcı personel tarafından kullanılıyor. Küçüklüğüne rağmen çok geniş bir görev alanı var. Göçmen kaçakçılarının takibinden trafiğin kontrolüne kadar birçok alanda kullanılıyor. Saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 5-6 saat havada kalabiliyor. Saatlik uçuş maliyeti 30 dolar. Diğer büyük helikopterlerin onlarca katı az maliyeti olduğu için “Tasarrufkopter” de deniliyor. * Musa KESLER