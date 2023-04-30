Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’de... Masanın 7 ayağı birbirine dolaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen AK Parti mitinginde özetle şu mesajları verdi: “Sevgili İzmirliler, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, kıymetli gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Son birkaç gündür doktor tavsiyesiyle programlarıma katılamamıştım. Ankara’dan canlı bağlantı ile katıldığımız programlar oldu. TEKNOFEST’te İstanbul Yeşilköy’de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Çünkü gençlik kiminle nasıl yürüyeceğini iyi biliyor.

İZMİR KARARINI VERMİŞ

Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu’ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kandil’in parlamentodaki temsilcileriyle acaba bay bay Kemal kapalı kapılar ardında ne görüştü, bir açıklasana. İzmir’e böyle birisi yakışıyor mu? Bu seçim, 14 Mayıs ‘Bay bay Kemal’i uğurlama’ seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Muhteşem kalabalığı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş.





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İZMİR-İSTANBUL 3 SAAT 15 DAKİKA

Konuşuyor, diyor ki ‘İzmir daha iyisine layık.’ Doğru. Peki İzmir’in büyükşehir belediyesi sende, her yağmurda İzmir ne hale geliyor... İzmir’e AK Parti’nin getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu? İstanbul’dan İzmir’e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Menderes Havalimanı’nı İzmir’e kim yaptı? İzmir’e bu yakışırdı. Stadyumları yaptık mı? Daha iyisine layık diyorsun... Ne varsa yaptık, yapacağız. Diyor ki daha iyisine layık. Biz ne gerekiyorsa yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir’i çöpten çukurdan kurtaramadın.

KANDİL NE DİYOR?

Bakın 7’li masa değil ha 9’lu masa olarak arz eyledi. Bu masadan ne çıkar. Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti, böyle devlet yönetilir mi? Bu millet, bu muhteşem katılım sana ‘Yürü Kemal’ demeyecek. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri ayaklar olur. Biri HDP’ye söz verildiğini söylüyor. Öteki inkâr ediyor. Kandil ne diyor, oyumuz Kılıçdaroğlu’na. Terör örgütünün ele başları orada. İzmir, Kandil’e evet der mi? Bunun en güzel cevabını 14 Mayıs’ta verecek.





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TEFECİLERİN PARASI

Tefecilerden 300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim diyor. Bıktık bu yalanlardan. Bulduysan bu parayı al getir, getirdin de ‘Niye getirdin mi’ dedik. Vereceksen Merkez Bankası’na, diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş, yok böyle bir şey. Bunların hayatı yalan.”

KİMSENİN HAYATINA MÜDAHALE EDİLMEDİ

“Kimsenin hakkının çiğnenmesine, özgürlüğünün sınırlanmasına, hayat biçimine müdahale edilmesine izin vermedik. Tam tersi bu ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların bir daha tekerrür etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdik. Siz bakmayın, bugün birilerinin yine köken ve mezhep istismarıyla ülkeyi yeniden o eski günlerine geri döndürme sevdasına. Artık o eski Türkiye geride kaldı.”





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TCG ANADOLU ALSANCAK’A GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin İzmir Alsancak’ta ziyarete açılacağını söyledi: “TCG Anadolu Alsancak Limanı’na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım.”

ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE GİRİYOR

Gündoğdu Meydanı’nda kalabalığa hitap eden Erdoğan, “İzmir’e son 21 yılda 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Bayraklı Şehir hastanemizin inşaatı bitti. 1 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz” dedi.