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Ä°ÅŸte Sancaktepe'deki hücre evinden çÄ±kanlar... Oyuncak polis arabasÄ± dikkat çekti

#Ä°stanbul#Sancaktepe#Terör Operasyonu

Ä°stanbul Sancaktepe'de 3 terÃ¶ristin yakalandÄ±ÄŸÄ± operasyonda patlamaya hazÄ±r 5 kilogram patlayÄ±cÄ± ve bomba dÃ¼zeneÄŸi ile ele geÃ§irilen malzemeler sergilendi. Ele geÃ§irilen malzemeler arasÄ±nda bomba dÃ¼zeneÄŸini harekete geÃ§irmek iÃ§in uzaktan kumandalÄ± oyuncak bir polis arabasÄ± olduÄŸu dikkat Ã§ekti.

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde sergilenen patlayÄ±cÄ± materyaller arasÄ±nda bomba dÃ¼zeneklerini harekete geÃ§iren akÄ±m kaynaklarÄ±, basÄ±nÃ§ tesirini artÄ±rÄ±cÄ± Ã§eÅŸitli kimyasal maddeler, demlik ve ateÅŸleyiciler ile uzaktan kumandalÄ± oyuncak polis arabalarÄ± dikkat Ã§ekti. Oyuncak arabalarÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelilerin sorgusunun ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°ÅŸte Sancaktepedeki hÃ¼cre evinden Ã§Ä±kanlar... Oyuncak polis arabasÄ± dikkat Ã§ekti

DÃ¼zenekler iÃ§inde oda spreyi kutusundaki sensÃ¶r, uzaktan harekete geÃ§irilen oyuncak arabalarÄ±n uzaktan kumandalarÄ± ve fotoselli kapÄ± sensÃ¶rÃ¼ olduÄŸu da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden C.P.'nin daha Ã¶nceden ATM kundaklama olayÄ±yla ilgili poliste kaydÄ± olduÄŸu da Ã¶ÄŸrenildi.

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Ä°ÅŸte Sancaktepedeki hÃ¼cre evinden Ã§Ä±kanlar... Oyuncak polis arabasÄ± dikkat Ã§ekti

BOMBA DÃœZENEÄžÄ° HAZIRLARKEN YAKALANDILAR

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DKP-BÃ–G Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen H.T., C.P. ve O.A isimli 3 ÅŸÃ¼pheli dÃ¼n gece polis operasyonuyla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin patlayÄ±cÄ± dÃ¼zenek hazÄ±rlarladÄ±klarÄ± belirlendi. Bomba Ä°mha ve Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri bomba dÃ¼zeneÄŸini etkisiz hale getirdikten sonra malzemelere el konuldu.

Ä°ÅŸte Sancaktepedeki hÃ¼cre evinden Ã§Ä±kanlar... Oyuncak polis arabasÄ± dikkat Ã§ekti

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