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Bakan Soylu duyurdu: Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi

#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Hücre Evi Baskını
Bakan Soylu duyurdu: Sancaktepede bir terör hücresi daha çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını, hücre evinde ise patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DKP/BÖG (Devimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri) adlı terör örgütünün kent genelinde sansasyonel eylem tertiplediğini tespit etti. Söz konusu örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, DKP/BÖG hücresinin eylem hazırlığında olduğu istihbaratı alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu akşam saat 21.45 sıralarında Sancaktepe’de örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timlerinin de katıldığı operasyonda bomba hazırlarken suçüstü yakalanan H.T., C.P., O.A. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda yaklaşık 5 kg patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildi.

İstanbul’daki sarsıcı operasyonu ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, “Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun” ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu duyurdu: Sancaktepede bir terör hücresi daha çökertildi

 

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#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Hücre Evi Baskını

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