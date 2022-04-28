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Bakan Soylu, 'Bir terör hücresi daha çökertildi' demişti! Hücre evine yapılan operasyon görüntülendi

#İstanbul#Sancaktepe#Hücre Evi
Bakan Soylu, Bir terör hücresi daha çökertildi demişti Hücre evine yapılan operasyon görüntülendi

İstanbul Sancaktepe'de 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı ile bomba düzeneklerinin ele geçirildiği operasyon polis kamerasına yansıdı. Operasyonla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi" demişti.

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İstanbul Sancaktepe'de 3 teröristin yakalandığı ve patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı ile bomba düzeneklerinin ele geçirildiği operasyon polis kamerası yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe'de çökertilen hücre evi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "DKP/BÖG (Devimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda, örgütün eylem hazırlığında olduğunun bilgisinin tarafımıza iletilmesi üzerine 27.04.2022 günü saat: 21.45 sıralarında örgütün tespit edilen ilimiz Sancaktepe ilçesindeki hücre evine yönelik gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda; bomba hazırlarken suçüstü yakalanan H.T., C.P., O.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alınmış olup yapılan aramalarda yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirilmiştir" denildi.

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BAKAN SOYLU: SANCAKTEPE'DE BİR TERÖR HÜCRESİ DAHA ÇÖKERTİLDİ

Yapılan operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bir tweet atarak açıklama yapmıştı. Soylu, "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP- BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM birimleri, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi Allah, İstanbul Emniyeti TEM, istihbarat birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" dedi.

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