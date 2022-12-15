İşte F-16'ların yol haritası

Haberin Devamı

HÜRRİYET, ABD Temsilciler Meclisi’nin F-16’larda şartları kaldırmasından sonra izlenecek yol haritasına ulaştı. Önce iki ülke Dışişleri Bakanları ocak ayında ABD’de bir araya gelecek. Bu görüşmeden sonra süreç hareketlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD’ye gidip, Biden ile görüşebilir. Süreçte bir pürüz çıkmazsa ABD Dışişleri, Kongre’ye F16’ların satışıyla ilgili bildirimde bulunacak. 30 gün içinde herhangi bir itiraz gelmezse bu yürürlüğe girecek. Satışın gerçekleşmesi için Kongre’de bir senatörün bile itiraz etmemesi gerekiyor. Bu sürecin ardından ABD Türkiye’ye bir teklif metni sunacak, teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemleri başlamış olacak.

BEYAZ SARAY İSTEKLİ

Son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu bir havanın olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, “Washington’daki rüzgâr Türkiye lehine döndü. Amerika yönetiminin bize olan bakışı da değişti. Bu olumlu hava F-16 sürecine de yansıdı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez, ‘İtiraz edeceğim’ demişti ama bu işi engelleyemeyebilir. Aslında top Biden’da diyebiliriz, Beyaz Saray bu konuda istekli. Menendez’i ikna edebilirler” dedi. Türk yetkililerin, daha önce yaptığı ABD ziyaretinde Bob Menendez ile görüşmek için 2 kez talepte bulunduğu ancak Menendez’in görüşmek istemediği de öğrenildi.

Haberin Devamı

HERKESİN DİLİNDE KARADENİZ

Hassas bir sürecin yürütüldüğüne vurgu yapan diplomatik kaynaklar, NATO’nun Güneydoğu kanadı hava sahasını Türkiye’nin kontrol etmesi nedeniyle F-16’ların verilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Bunu F-16’larla yapıyoruz. Karadeniz boyutu şu anda çok önemli. Yapılan görüşmelerde bu ön plana çıktı. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı askeriye, dışişleri, senatörler ve kongre üyeleri Karadeniz’e çok önem veriyor. Herkesin dilinde Karadeniz var” bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE ‘ŞART’LI KABUL ETMEDİ

NEW Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen’ın sunduğu ve Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan geçtiğimiz hafta çıkarılmıştı. Menendez ve Hollen’ın sunduğu koşullar arasında; Türkiye’ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16’ların Yunanistan hava sahasına girmemesi, uçakların terör örgütü PKK/YPG’ye karşı kullanılmaması ve Türkiye’nin İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylaması koşulu yer alıyordu. Ankara ise şartlı F-16 satışına sıcak bakmadığını açıklamış ve “kabul edilemez” olduğunu vurgulamıştı.

Haberin Devamı

40 ADET F-16 BLOCK 70 İSTEDİK

Türkiye, Eylül 2021’de F-35 programından resmen çıkartılmasının hemen ardından NATO’nun güneydoğu kanadını da koruyan hava kuvvetlerinin zafiyete uğramaması için ABD’den 40 adet Block 70 F-16 almak istediğini, mevcut filolarında yer alan savaş uçaklarını modernize etmek için de 80 adet kit almak istediğini ABD’ye bildirmişti.