İşte dev geçidin şifreleri

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İşte o muhteşem törenin detayları:

-HAZIRLIKLAR SENE BAŞINDA BAŞLADI: “100’üncü Yılda 100 Gemi” adı verilen faaliyet kapsamındaki çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’nda sene başında başlandı.

-9 LİMANDAN GEMİLER KALKTI: İskenderun, Mersin, Aksaz, Foça, Çanakkale, Erdek, Gölcük, Umuryeri ve Karadeniz Ereğli limanlarından intikal eden unsurlar 28 Ekim’de Marmara Denizi’nde toplandı.

-TCG ANADOLU EN ÖNDE: İstanbul Boğazı’ndaki geçiş Türkiye’nin en büyük savaş gemisi yerli üretim TCG Anadolu rehberliğinde yapıldı. 2 saat süren geçişe firkateynler, denizaltılar, korvetler, karakol gemileri, hücumbotlar, amfibi çıkarma gemileri, tank çıkarma gemileri, SAT botları ve atak botları katıldı.

- ÇELİK KANATLAR EŞLİK ETTİ: TCG Anadolu’nun üzerinde ise SİHA Bayraktar TB3 ile Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterler bulundu.

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- 7 BİN 896 PERSONEL KATILDI: Törene 21’i amiral olmak üzere, 1217 subay, 3 bin 826 astsubay, 2 bin 853 uzman erbaş ve er toplam 7 bin 896 personel iştirak etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tayyip Erdoğan, Genelkurmay BaşkanıMetin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu

ERDOĞAN: STRATEJİK MESAJLAR İÇERİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Beştepe’de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, törene katılan personeli tebrik etti ve “Geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesi yanında, çok önemli stratejik mesajlar da içeriyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bazı gerçekleri tekrar hatırlattık” açıklamasında bulundu.

DÜNYADA ÇOK AZ DONANMA YAPABİLİR

Gemilerin Boğaz geçişini başarıyla tamamlamasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, “Bu denli zorlu, detaylı bir çalışma isteyen faaliyeti dünyada çok az sayıda ülkenin donanması gerçekleştirebilir” dedi.