İşte detaylarıyla Kuzey Irak operasyonu... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hedefi anlattı

Haberin Devamı

GÜVENLİK KİLİDİ KAPANACAK



40 yıldır terörle mücadelenin Türkiye’nin önünde bir engel olduğuna dikkati çeken Milli Savunma Bakanı, “Herkes biliyor ki artık Türkiye’nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor” dedi. Bu nedenle de en kısa zamanda Türkiye’nin terör belasından kurtarılacağını söyledi:

* Güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak’ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tam.





NEDEN 30-40 KİLOMETRE

* Bizim hiçbir ülkeyle sorunumuz yok, hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok.

Haberin Devamı

* Neden 30-40 kilometre derinlik? Çünkü teröristlerin yerleştiği ve ülkemize elindeki imkânlarla tehdit olabileceği mesafe bu. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak, milletimiz de hudutlarımız da güvende olur.

* Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayarak terör meselesini sorun olmaktan çıkartacağız.

IRAK İLE İŞBİRLİĞİ GÜNDEMDE Mİ

Son dönemde Ankara’dan Irak’a üst düzey ziyaretler yapıldı. Bu ay içinde o üst düzey ziyaretler yeniden yapılacak. Bağdat yönetimi Ovaköy’e kadar gelecek olan Kalkınma Yolu Projesi’ni çok istiyor. İşte bu ay içinde Irak’la yapılacak zirvede tüm bu konular masada olacak.

Yaşar Güler, Irak’ın terör örgütüne bakışını şöyle anlattı:

* “Onlar da açıklamalarında PKK’nın kendileri için bir tehlike olduğunu vurguluyorlar.

* Terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyinde yüzlerce köyü boşaltmış, köylüleri yerlerinden etmiş durumda.

IRAK İLE ORTAK HAREKÂT MERKEZİ

* Biz 2 yıl önce ‘Irak ile ortak harekât merkezi kuralım’ dedik, kendileri de buna olumlu yanıt verdiler ama henüz bu konuda bir adım atamadık. Bağdat’taki toplantıda bu konu da yeniden gündemimizde olacak.

* Terörle mücadele, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından yerinden edilmiş köylülerin güvenlik ve huzuru için de elzemdir.





Haberin Devamı

PENÇE KİLİT’TEKİ MÜCADELE

Öncelik geçtiğimiz hafta ilk kez CNN TÜRK ekranlarında Gece Görüşü’nde anlattığımız gibi Pençe Kilit’in tamamlanması yani kilitlenmesi:

* Pençe-Kilit bölgesinde her tepe 2-3 katlı mağaraya dönüştürülmüş, içerisinde de 6 aylık yiyecek, içecek ve her türlü mühimmat stoklanmış durumdaydı. Biz bunları teker teker temizledik ve temizlemeye devam ediyoruz.

* Bu sene, önce Pençe-Kilit tamamlanacak ve operasyonlar Pençe bölgesinden ihtiyaç olan yerlere doğru genişletilecek.

KANDİL’E OPERASYON OLACAK MI

* Bizim etkili operasyonlarımız sonucunda artık 10-15 yıl önceki bir Kandil yok. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkili operasyonlarıyla burada barınamayacağını anlayan teröristler daha güneydeki Asos bölgesine gittiler. Ama biz Asos bölgesinde de tespit ettiğimiz terör unsurlarını vuruyoruz.

Haberin Devamı

* Kandil’in bazı bölgelerinde teröristlerin bulunduğunu biliyoruz. Bizim için yer isimlerinin bir önemi yok. Teröristler nerede yuvalanıyor, nerede palazlanıyorsa bilin ki Mehmetçik gerekeni yapacaktır. Hiçbir yer onlar için güvenli değil.

SINIRA DAVET ETTİK GELMEDİ

* Sınırların dinamik ve çok yönlü etkin tedbirlerle korunduğunu belirten Bakan Yaşar Güler, bir de yaşadığı bir olayı anlattı:

“Kamuoyunun yakinen tanıdığı birisi bize mektup yazarak ‘Ya görevinizi yapın ya da istifa edin’ dedi. Ben de dedim ki şimdi hemen bu kişiyi arayın: ‘Eğer hudutlar delik deşikse istediğin zaman bir karakola gel. Bir geceyi orada Mehmetçikle beraber geçir, ertesi gün de istediğin videoyu çek yayınla.’ 10 günde bir bu şahsı aradık ‘Ne zaman geliyorsunuz?’ diye sorduk. En sonunda ‘Ben hudutlarımızın emniyetli olduğuna inandım’ dedi. Bir türlü davetimize icabet etmedi.”

Haberin Devamı

KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ

* Yaşar Güler’e ABD ve Rusya’nın Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına bakışını, ABD’nin terör örgütüne verdiği desteği de sorduk:

* “Ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda biz hiç kimseye bir şey sormuyoruz ve gereğini yapıyoruz.

* Hiç kimse aklından çıkarmasın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Kimseden icazet almadık, almayız.

* ABD’nin DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam ediyor. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilmez. Yani, terörle mücadele teröristle yapılmaz.

* DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse mücadele eden tek ordu biziz. ABD’ye DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi beraber yürütme teklifimizi sürekli yineliyoruz.”

Haberin Devamı

‘ORADA NE İŞİMİZ VAR’ YANITI

* Milli Savunma Bakanı, geçmişte yürütülen “sınırlı hedefli ve süreli” askeri harekâtların yerini bugün artık “sürekli ve kapsamlı operasyonlar”ın aldığına dikkati çekti:

* “Yurtiçinde terörle anılan birçok yeri terörden temizledik. 2016 yılından bu yana yurtiçinde terör saldırısı yok. Ancak teröristlerin sınırlarımızın ötesinde yuvalanarak saldırılarına devam etmesi üzerine terörle mücadelede konsept değişikliğine giderek, terörü kaynağında yok etmeye başladık. Bu arada televizyonlarda, operasyonlar başta olmak üzere askeri konuların halkımızın kafasını karıştıracak şekilde konuşulmasını, tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Bu konuda bir düzenleme yapılması konusunda çalışıyoruz.”