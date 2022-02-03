İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi

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ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü duyurdu.



Biden, “Dün gece, Suriye'nin kuzeybatısındaki ABD askeri güçleri, benim talimatım doğrultusunda ABD halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı kuvvetlerimizin yeteneği ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’yi etkisiz hale getirdik” dedi.

TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin ABD tarafından öldürüldüğü evden şu bilgileri paylaştı:



ABD’nin İdlib’in kuzeyinde 2 katlı bir eve düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü lideri lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü açıklandı. Şu anda büyük operasyonun yapıldığı evin içerisindeyiz. Operasyonun yapıldığı ev ilk defa görüntüleniyor. Operasyonda 12 sivil de hayatını kaybetti. Burası İdlib’in 40 kilometre kuzeyinde Atme kasabası. Çadır kapmlarının olduğu bölgede DEAŞ liderinin barındığı istihbaratını alan ABD yetkilileri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında önce havadan indirme yapıldı ve evin çevresi kuşatıldı.



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Kuşatmadan sonra içerideki terörist ABD askerleri ile 2 saat çatışmaya girdi. Çatışmada bina ve çevresinde bulunanlar da hayatını kaybetti. Terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü ev bu vaziyette.Havadan helikopterler de çatışmaya destek verdi. ABD Başkanı Joe Biden hiçbir ABD askerinin zarar görmediğini belirtti. Operasyonda bir ABD helikopteri ise açılan ateş sonucu düştüğü iddia edildi.ABD ise iniş sırasında helikopterin düştüğü yönünde açıklama yaparken helikopterin imha edildiği bildirildi. Burada günlük hayatta ailenin çevredekiler ile fazla konuşmadığı öğrenildi. ABD’nin çatışmada vurduğu binanın ikinci katının da çöktüğü gözlendi. Görgü tanıkları helikopterlerin durmaksızın binayı ateş altına aldığı bildirildi. Haşimi’nin bir buçuk yıldır binada yaşadığı da öğrenilen bilgiler arasında.

SURİYE SİVİL SAVUNMA ÖRGÜTÜNDEN AÇIKLAMA



Suriye Sivil Savunma örgütü tarafından yapılan açıklamada, dün gece düzenlenen operasyonda 6’sı çocuk 4’ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü belirtildi.



Eski ABD Başkanı Donald Trump Ekim 2019’da yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında bir tünelde üzerindeki intihar yeleğini patlatarak intihar ettiğini duyurmuştu.