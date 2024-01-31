İşte AK Parti’nin 31 Mart vaatleri... Şehirlerde yeni yaşam alanları

Haberin Devamı

KENTSEL DÖNÜŞÜM

- Sosyal ihtiyaçlara uygun, sürdürülebilir şehirleşme modeli ile afetlere karşı dirençli yerleşim alanları oluşturmaya devam edeceğiz.

- Yeni bir “Kentsel Dönüşüm Seferberliği” başlatıyoruz.

- Mevcut şehir dokusu ile ilişkisini devam ettirebilen, kimlikli, sosyal, kültürel, kamusal, açık ve yeşil alanlarıyla örnek olacak yeni yaşam alan-ları tasarlayacağız. Belediyelerin afet risk azaltma çalışmaları için kaynaklarını güçlendireceğiz.

- Her şehrin 5, 10, 25 ve 100 yıllık potansiyel gelişimini dikkate alan, kısa-orta ve uzun vadeli makro yatırım perspektiflerini belirleyeceğiz.

KONUT YATIRIMLARI

- Konut açığının ne kadarının serbest piyasa, ne kadarının merkezi yönetim (TOKİ) ve ne kadarının yerel yönetim tarafından giderileceğinin planlamasını yaparak, konut açığını kapatacak yatırımları hızlandıracağız. Doğrudan yerel yönetimler tarafından üretilecek konutların hangi finansman modelleri ile inşa edileceğinin planlarını mukayeseli bir şekilde hazırlayacağız.

Haberin Devamı

İTFAİYE AKADEMİLERİ

- YÖK-Yerel Yönetimler işbirliğinde itfaiye birimlerinin yeni nesil risklere karşı hazırlığını artıracak “İtfaiye Akademileri” kuracağız. Belediyelerin afet hazırlıklarını organize edecek belediye afet birimlerinin kurulmasını sağlayacağız.

CEP PARKLAR

- Yayaların yoğun olarak hareket halinde olduğu sokaklarda araç trafiğinin azaltılması, gece saatlerinde aydınlatma başta olmak üzere tüm ted-birlerin azami ölçüde artırılması, cep parklar, dinlenme noktaları oluşturarak yaya konforunun sağlanması gibi çözümleri yaygınlaştıracağız.

- Son yıllarda hızla yaygınlaşan park et/devam et gibi şehir sakinlerinin araçlarını merkezi bir lokasyonda park ederek yolculuğuna toplu taşı-mayla, bisikletle veya yaya olarak devam edebilmesine imkan tanıyan sistemleri yaygınlaştıracağız.

MAHALLE BOSTANLARI

- Daha alt ölçekteki kentsel yeşil alanlar arasında ekolojik geçişler tasarlayarak bu bahçeleri şehrin bütününe tesir edecek hale getireceğiz.

- Ekolojik geçişlerde yeşil yaya ve bisiklet yolları başta olmak üzere, cep parkları, dinlenme parkları, yağmur bahçeleri, küçük ölçekli mahalle bostanlarının yer almasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

Haberin Devamı

- Oluşacak yeşil işlerde genç ve kadın istihdamını artıracağız.

ŞEHİR TARIMI

- Şehir tarımı uygulamaları yaygınlaştırılacak. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması desteklenecek. Yenilenebilir enerji kooperatifleri kurulacak.

- İhracat potansiyeli olan yöresel ürünlerin satışı desteklenecek.

ÇOCUK SOKAĞI, KÖYÜ

- Kadın Girişimcilik Akademisi kurulacak; belediyeler bünyesinde Girişimci Kadınlar Ağı oluşturulacak.

- Çocuk Sokağı ve Çocuk Köyü modelleri geliştirilecek.

- Çocuklara mesleklerin oyunlaştırılarak öğretileceği “Hayata Hazırlık Atölyeleri” geliştirilecek.

- Atölyeler, oyunlar gibi etkinliklerle Aile Haftaları düzenlenecek.

Haberin Devamı

- Şehit yakınlarına ve gazilere yönelik özel birimler kurulacak.

- Gençlere robotik kodlama, yapay zekâ, siber güvenlik, veri analitiği, yazılım gibi alanlarda Mahalle Gençlik Atölyeleri geliştirilecek.

- Gençlerin özellikle okçuluk ve binicilik gibi geleneksel sporlarda gelişmesi desteklenecek.

YAŞLILARA DİJİTAL DESTEK

- Belediyelerin, tazelenme üniversitelerine destekleri sistematik hale getirilecek. Gelişmiş illerde “Yaşlı Yaşam Şehirleri” kurulacak.

- Dijital araçları kullanabilmeleri için destek merkezleri oluşturulacak.

KÜLTÜR-SANAT

- Şehirlerde eski mahalleler yeniden canlandırılacak.

- Her şehre özel kültürel yol haritaları oluşturulacak.