İstanbul’un orta yerinde çocuklara köy hayatı

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Üsküdar Küçüksu’daki çocuk köyü kapılarını pazartesi günü açacak. Ziyaretçilere köy restoranında köy yemekleri ve taze pişmiş köy ekmeği ikram edilecek. Köy çarşısındaki dükkânlar, köy kahvesi ve köy meydanı çeşitli etkinliklere sahne olacak. Çocuklar çanak çömlek yapımından fırında ekmek yapımına birçok deneyimi yaşayabilecek.

EKİP BİÇECEKLER

Çocukların ekip biçebileceği tarım alanları ve at, eşek, inek, koyun, kuzu, tavuk gibi çiftlik hayvanlarını gözlemleyebilecekleri ortamlar da oluşturulmuş.

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Köy, Eğitim Teması ve Orman Teması olarak iki alandan oluşuyor. Eğitim teması kısmında köy meydanı, köy çeşmesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, amfi, gölet, bostan, su değirmeni, serender, köy konağı, çarşı, restoran, köy camisi, şadırvan, wc, çocuk atölyeleri, köy kahvehanesi, idari bina, at çiftliği, ahır, ağıl, kümesler ve otopark yer alıyor. Orman teması kısmı ise çocuk oyun alanları, piknik alanları, manzara seyir terası, meyve bahçesi, şelale, yeşil köprü ve arkatlı yol, WC, macera parkı, bilyeli araba parkuru olarak fonksiyonlandırılmış.

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN: TÜM ÇOCUKLAR DAVETLİ

- Sosyal medya hesaplarından projenin ilk taslak görsellerini paylaşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi. Türkmen projeye ilişkin “Çocuklarımıza rüya gibi bir yer yaptık” diyerek bütün çocukları köye davet etti.