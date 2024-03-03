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İstanbul’un orta yerinde çocuklara köy hayatı

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#Üsküdar#Çocuk#Köy Hayatı
İstanbul’un orta yerinde çocuklara köy hayatı
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

Üsküdar Belediyesi, İstanbul’un ortasına çocukların köy hayatını tadabileceği dev bir köy kurdu. Köyde değirmenden tarlaya, küçük ve büyükbaş hayvanlara kadar her şey doğal ortamında yetiştiriliyor. Kahvesi, lokantası ve fırının da bulunduğu köyde çocuklar aileleriyle birlikte vakit geçirecek.

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Üsküdar Küçüksu’daki çocuk köyü kapılarını pazartesi günü açacak. Ziyaretçilere köy restoranında köy yemekleri ve taze pişmiş köy ekmeği ikram edilecek. Köy çarşısındaki dükkânlar, köy kahvesi  ve köy meydanı çeşitli etkinliklere sahne olacak.  Çocuklar çanak çömlek yapımından fırında ekmek yapımına birçok deneyimi yaşayabilecek.

İstanbul’un orta yerinde çocuklara köy hayatı

EKİP BİÇECEKLER

Çocukların ekip biçebileceği tarım alanları ve at, eşek, inek, koyun, kuzu, tavuk gibi çiftlik hayvanlarını gözlemleyebilecekleri ortamlar da oluşturulmuş.

İstanbul’un orta yerinde çocuklara köy hayatı

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Köy, Eğitim Teması ve Orman Teması olarak iki alandan oluşuyor. Eğitim teması kısmında köy meydanı, köy çeşmesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, amfi, gölet, bostan, su değirmeni, serender, köy konağı, çarşı, restoran, köy camisi, şadırvan, wc, çocuk atölyeleri, köy kahvehanesi, idari bina, at çiftliği, ahır, ağıl, kümesler ve otopark yer alıyor. Orman teması kısmı ise çocuk oyun alanları, piknik alanları, manzara seyir terası, meyve bahçesi, şelale, yeşil köprü ve arkatlı yol, WC, macera parkı, bilyeli araba parkuru olarak fonksiyonlandırılmış.

İstanbul’un orta yerinde çocuklara köy hayatı

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN: TÜM ÇOCUKLAR DAVETLİ

- Sosyal medya hesaplarından projenin ilk taslak görsellerini paylaşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dünyada eşi benzeri olmadığını söyledi. Türkmen projeye ilişkin “Çocuklarımıza rüya gibi bir yer yaptık” diyerek bütün çocukları köye davet etti.

 

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#Üsküdar#Çocuk#Köy Hayatı

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