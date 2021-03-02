İstanbul'un koronavirüs vakalarında korkutan artış! Bir haftada dikkat çeken değişim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Kontrollü normalleşme kapsamında iller risk durumuna göre 4 gruba (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrıldı.

İSTANBUL'DA TEDİRGİN EDEN YÜKSELİŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 20-26 Şubat tarihleri arasında illere göre vaka sayılarında İstanbul'un durumu dikkat çekti. İstanbul'da vaka sayıları geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 68,23 ortalamasındayken, bu hafta bu oran 89,90'a yükseldi. İstanbul'un koronavirüs vaka haritasındaki ortalaması 21 puan arttı.

İstanbul son hafta raporundaki ortalamayla yüksek risk grubundaki iller arasında yer alırken, vaka sayılarındaki yükseliş tedirgin etti.

15-21 Şubat tarihleri arasındaki vaka ortalamaları...





20-26 Şubat tarihleri arasındaki vaka ortalamaları...

RİSK HARİTASI 2 HAFTADA BİR GÜNCELLENECEK

Kontrollü normalleşme kapsamında risk haritası 2 haftada bir güncellenerek kentlerin durumuna bakılacak.

İŞTE İLLERİN SON DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.