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Cengiz ÇOBAN - DHA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

İstanbul'un göbeğinde ilginç olay! Yakıt aran minibüsü böyle çaldı

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İstanbul Kadıköy'de benzin istasyonunda panelvan araç yakıt aldığı sırada şüpheli bir kişi tarafından çalındı. Pompaya takılı aracın çalınma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Kozyatağı'nda bir benzin istasyonunda meydana geldi.

İddialara göre 34 BGC 716 plakalı panelvan aracın sürücüsü yakıt almak için benzin istasyonuna girdi. Pompada yakıt alındığı sırada sürücü istasyonun marketine girdi. Bu sırada şüpheli bir kişi benzin istasyonunda dolaşmaya başladı.

İstanbulun göbeğinde ilginç olay Yakıt aran minibüsü böyle çaldı

Şüpheli aracın yanına kadar giderek anahtarın üzerinde olduğunu fark etti. Bir süre çevredekilerin uzaklaşmasını bekleyen şüpheli daha sonra pompaya takılı aracı çalarak benzin istasyonundan ayrıldı. Yaşanan hırsızlık benzin istasyonun kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbulun göbeğinde ilginç olay Yakıt aran minibüsü böyle çaldı

Görüntülerde şüpheli pompaya takılı araca binerek hızla uzaklaşıyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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