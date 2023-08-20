İstanbul’un en lüks çiğköftecisi

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Vedat Milor’un “İstanbul’da çiğköfte yok, hepsi kısır” sözlerinin yankıları sürerken, Türkiye’nin çiğköfte zincirlerinden Oses, Karaköy’de açtığı ‘Oses Gurme’ ile sahaya indi. Burası mahalle arasındaki tipik bir ‘çiğköfteci’den ziyade, güzel bir akşam yemeği için tercih edilebilecek şık bir ‘çiğköfte restoranı’ olmaya aday. “Suşi restoranı oluyor da bu niye olmasın” diye arkadaşımla sohbet ediyoruz. Bir yandan merakla masaları ve dekorasyonu inceliyoruz. Cuma akşamı gittiğimiz restoranda neredeyse tüm masalar dolu. Hatta rezervasyon yaptırmakta fayda var. Masalara yerleştirilen orkideler dikkat çekici. Servis tabakları el yapımı.

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Çıtır çiğ top

KURUCUSU İŞBAŞINDA

Oses’in kurucusu Osman Yaşar etli çiğköfte tezgâhının başında müşterileri karşılıyor. Camla kaplı tezgâhın gerisinde ustalar kâh eti dövüyor, kâh çiğköfte yoğuruyor, kâh müşterilerle sohbet ediyor. Ambiyans etkileyici olsa da Osman Bey’in elimize tutuşturduğu tadımlık çiğköfte ile ‘çiğköfteci’de olduğumuzu hatırlıyoruz ve buranın hikâyesini soruyoruz. Başlıyor anlatmaya:

Üzümlü-fındıklı çiğköfte,Çiğburger

‘HAMAMDA AKLIMA GELDİ’

“Burası aslında 7-8 yıllık bir düşüncenin ürünü. Çiğköfte bizim geleneksel bir lezzetimiz. Yıllar boyu Türkiye’nin dört bir yanından farklı çiğköfte reçetelerini topladım. Kendim de farklı tarifler geliştirdim. Hatta bir ara rüyalarımda bile baharatlar, reçeteler görüyordum. Sonra 3 yıl kadar önce, Bursa’da bir hamamdayken (etin dövüldüğü kurnayı andıran mermer tezgâhı göstererek) bu tezgâh aklıma geldi. Bir an ‘Buldum!’ dedim. Vedat Milor’un son açıklamasından sonra da projeden emin oldum. Özgüvenim yüzde yüz arttı.”

YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ

“1500 şubemizle etsiz çiğköfteyi Türkiye’ye biz getirip yaydık. Etliyi de biz yaygınlaştıracağız. Oses Gurme’ye her ilde bir adet franchise vereceğiz. İstanbul şubemiz sadece bu olacak, başka yok. Ürünlerimize makine değmiyor, hepsi el yapımı. Açılalı yaklaşık 1.5 ay oldu. Sabah 10.00’dan akşam 22.00’yekadar ben bizzat buradayım. Karabuğday ve siyezle Türk kültürünü yaşatıyoruz. Yüzde yüz yerli ve milli olan buğdayımızı, çiğköftemizi Katar’a, Dubai’ye ihraç etme hayalim var.”

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YERLİ SODA EKSİK

Yerli ürünlerle milli gururumuz tavan yaptığı sırada, mönüdeki tek sodanın İtalyan St. Pellegrino olduğunu görüp şaşırıyoruz. “St. Pellegrino satılan bir çiğköfteci hiç görmemiştik” diye arkadaşımla şakalaşıyoruz. “Yerli sodaların nesi var” derken, “Unutma burası bir çiğköfteci değil, çiğköfte restoranı” diye birbirimizi uyarıyoruz.

‘ÇİĞBURGER’ MÖNÜ 270 TL

-Restoranda ezber bozan başlıca ürün ‘Çiğburger’. Izgaralanmış sıcak çiğköfte, karamelize soğan, cheddar peyniri ve yeşillik eşliğinde, özel üretilen hamburger ekmeği arasında servis ediliyor. Patates kızartmalı ‘Çiğburger mönü’nün fiyatı 270 TL. Sıcak servis edilen ‘Çıtır Çiğ Top’ da oldukça yenilikçi. Porsiyonu 240 TL. Esmer bulgur (190 TL), siyez bulguru (200 TL), karabuğday (210 TL) ve kinoa (220 TL) ile hazırlanan çiğköfte porsiyonları, üzümlü-fındıklı çiğköfte (200 TL) ve etli çiğköfte (230 TL) denemeye değer. Tatlı yemek isteyenler için tek seçenek irmik helvası.