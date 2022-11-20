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İstanbul'un 4 aylık suyu kaldı! İşte barajlarda son durum

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#İstanbul#Baraj#Su
İstanbulun 4 aylık suyu kaldı İşte barajlarda son durum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 13:31

Yağışsız geçen sonbahar, birçok bölgede kuraklık riskini artırdı. Türkiye geneli kümülatif yağışlar ortalaması, yüzde 46,3 azalırken barajlarda su seviyesi de düştü. İstanbul'da geçen yıl 18 Kasım'da yüzde 42,6 olan baraj doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 36,2 oldu. İstanbul'un 4,2 aylık suyunun kaldığı belirlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre; 1 Ekim-18 Kasım'da Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalaması, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 46,3 oranında azaldı. Yağışların azalması, barajlardaki su seviyesinin de düşmesine yol açtı.

İstanbul, Bursa ve İzmir'de barajlardaki su seviyesi, önemli oranda düşerken, sadece Ankara'daki barajlarda artış yaşandı. İstanbul'da geçen yıl 18 Kasım'da yüzde 42,6 olan barajlardaki doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 36,2 olarak kaydedildi.

İstanbul barajlarında 4,2 aylık su bulunduğu belirlendi. İzmir'de ise geçen yıl 18 Kasım'da barajların doluluk oranı yüzde 21,6'yken, bu sene aynı dönemde yüzde 19 olduğu ve 17,1 aylık suyun kaldığı belirlendi. Bursa'da geçen yıl 18 Kasım'da doluluk oranı, yüzde 22,3'ken bu sene aynı dönemde 20,9 olduğu, 2 aylık suyun bulunduğu tespit edildi. Ankara'da ise geçen yıl 18 Kasım'da yüzde 9,3 olan barajlardaki doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 21,9'a yükseldi, başkentte 8,2 aylık su kaldığı kaydedildi.

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İstanbulun 4 aylık suyu kaldı İşte barajlarda son durum

İÇME SUYUNDA DÜŞÜŞ

İşletmede olan 145 enerji amaçlı barajda doluluk oranı yüzde 33,8, sulama amaçlı 298 barajda doluluk oranı yüzde 25,3, içme suyu amaçlı 106 barajda doluluk oranı yüzde 28,1; içme suyu, sulama ve enerji amaçlı 422 depolama tesisinde (göller hariç) doluluk oranı yüzde 32,2 olarak kaydedildi.

İstanbulun 4 aylık suyu kaldı İşte barajlarda son durum

İşletmede olan 422 depolama tesisinde mevcut Su miktarının 124,2 milyar metreküp olduğu belirlendi. Türkiye'deki barajlarda içme suyu oranı, 18 Kasım 2021'de 28,3 seviyesindeyken, bu sene yüzde 28,1'e düştü. Sulama suyu, geçen yıl 18 Kasım'da yüzde 22,1 seviyesinden 25,3'e yükseldi. Enerji amaçlı kullanılan su ise geçen yılki yüzde 23,5 oranından yüzde 33,8’e yükseldi.

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İstanbulun 4 aylık suyu kaldı İşte barajlarda son durum

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