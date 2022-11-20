Pençe Kılıç harekâtından yeni görüntü! Erdoğan talimatı böyle verdi!

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Diyarbakır ve Malatya'daki üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra SİHA'ların destek verdiği Pençe Kılıç Hava Harekâtı ile Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu. Millî Savunma Bakanlığı sitesinden bir savaş uçağı görseliyle yapılan bilgilendirmede, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor. Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!” ifadeleri kullanıldı.

Harekâtın emrini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ziyareti dönüşünde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekât emrini verdiği anın görüntüsü paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan fotoğrafta Erdoğan'a Bakan Akar tarafından gösterilen haritanın güvenlik için 'buzlanması' dikkat çekti.

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"TÜM DÜNYANIN BİLMESİ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'daki terör saldırısının ardından sınır ötesi bir operasyonun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruya şöyle cevap vermişti:

"Şu anda sorgulamalar, soruşturmalar devam ediyor. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor, bunların araştırılması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım."

TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR EDEN SAVAŞ UÇAKLARI YUVALARINA DÖNDÜ

Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi.

Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Millî Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekâtı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

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“HESAP ZAMANI”

Millî Savunma Bakanlığından hava harekâtına ilişkin Twitter'dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri kullanıldı.

SİHA'LAR DA DESTEK VERDİ

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu hava harekâtında Diyarbakır dışında Malatya’dan da savaş uçaklarının kalktığı, Batman’dan havalanan SİHA’ların da operasyona destek verdiği öğrenildi. Saldırı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

Hava harekatına katılan savaş uçakları sabahın ilk ışıklarıyla sessizce pistte iniş yaparak hangarlara girdi.

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