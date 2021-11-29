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İstanbul'u lodos uçurdu

#Meteoroloji#Istanbul#Lodos
İstanbulu lodos uçurdu

İstanbul’da dün lodos etkili oldu. Caddebostan Sahili’nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün, sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi. Kadıköy Caddebostan Sahili’nde ve Bakırköy Sahili’nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı. Kadıköy’de sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Lodos nedeniyle oluşan dev dalgaları görüntüleyen bir kişi, “Hava ılık, çok güzel görüntüler ortaya çıktı” dedi. 

 

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#Meteoroloji#Istanbul#Lodos

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