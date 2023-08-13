İstanbullular dikkat! Galata Köprüsü'ndeki çalışma bugün başladı

Haberin Devamı

1994 yılında inşa edilen 490 metre uzunluğundaki ve 42 metre genişliğindeki Yeni Galata Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından deprem güçlendirme ve asfalt yenileme çalışmaları için trafiğe kapatıldı. 29 yıl sonra yapılacak olan güçlendirme kapsamında "Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı" çalışmaları başladı. 40 gün sürmesi planlanan çalışmanın 20 gün sürecek birinci etabında Karaköy-Eminönü istikameti araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Tramvay geçişinin kesintiye uğramayacağı çalışmanın ikinci etabında ise Eminönü-Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak ve trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Haberin Devamı

"HERKES TATİLDEYKEN YAPILSAYDI DAHA İYİ OLURDU"

Galata Köprüsünde amatör balıkçılık yapan Şükrü Baştürk, "Depreme dayanıklı güçlendirme yapılacak. Fakat okulların açılma zamanı geliyor, büyük balık zamanı da başlıyor. Yazın herkes tatildeyken yapılsaydı daha iyi olurdu, diye düşünüyorum. Şuan da trafik felç olacak, millet tatilden dönecek.

20 gün sağ taraf Eyüp'e bakan taraf kapalı, 20 gün sonra da bu taraf boğaza bakan taraf kapanacak. Ben her gün burada balık tutuyorum. Şuan da balıkçıları etkilemedi, ama ileriki zamanlarda etkileyebilir. Çünkü balık tutmaya gelen çok olacak, yaya çok olacak. Güçlendirme yapılacaksa İstanbul'da bir sürü eski binalar var, onları tespit etsinler onları güçlendirsinler. Köprüyü güçlendirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu

Bir başka balıkçı Erdinç Çevik ise "Bence güçlendirme çalışmasına ihtiyaç vardı. Belli bir yaşa geldi, belli bir yaşta tabi ki bakımları olmak zorunda sonuçta vatandaşlarımız devamlı gelip gidiyor, araçlarımız üzerinden geçiyor. Vatandaşa karşı herhangi bir şeyi yok ama bakım zamanı geldiği için kapatmak zorunda kalıyorlar mecburiyetten. Balıkçıları etkileyen herhangi bir durum yok" dedi.

Haberin Devamı

"SES MÜŞTERİYİ ETKİLER AMA DEPREM İÇİN YAPILMALI"

Tadilata giren Galata Köprüsünün altındaki restoranlardan birinde işletmecilik yapan Ragıp Ari ise, "Yukarıda çalışmaya ihtiyaç vardı. Yetkililer yukarıda deprem ile alakalı bir çalışma yapacaklarını söylediler. Güçlendirme ve yukarıdaki asfaltları söküp yeniden yaptıracaklar. Umarız daha güzel olacak. Restoranların kapalı veya açık olmasıyla alakalı bir yazı gelmedi ama açık olacaktır. Tabi ki haliyle sizin de işittiğiniz gibi bu ses müşteriyi etkiler. Dolayısıyla insanların oturma şansı daha da azalır. Sonuçta insanlar buraya bir şeyler yemeye içmeye gelecekler, dolayısıyla eğlenmeye gelecekler. Bu haliyle bu sesle kim gelip oturabilir ? Sesten tabi ki memnun değiliz ama diyoruz ki ileride Allah korusun olabilecek deprem için böyle bir çalışma yapılacaksa yapılsın diyoruz. Zararı esnaf çekecek." diye konuştu.

Haberin Devamı

deprem GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ KAPSAMI

Yenileme çalışmalarıyla ilgili verilen bilgide, "Planlanan çalışmalarla, köprüdeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde geçmişte yapılan asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı, bu nedenle sorunlar oluşturduğu tespit edildi. Yapılacak çalışma ile hem açılır kapanır çelik tabliyeler üzerindeki bu gereksiz ağırlık alınacak. Hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapılacak. Yine iş kapsamında, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülerek yenilenecek. Yapılacak çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, olası bir depreme karşı direnci artırılacak" denildi.

Haberin Devamı

BİRİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI 20 GÜN SÜRECEK

20 gün sürecek birinci etap çalışmalarda, Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilerek, Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlanacak.

Daha sonra başlayacak ve yine 20 gün sürecek ikinci etap çalışmalarda ise Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesine yönlendirilerek, Unkapanı Kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak. Çalışmalardan tramvay seferleri etkilenmeyecek. Otobüs seferleri ise belirlenen geçici güzergâhlardan yapılacak.

Haberin Devamı