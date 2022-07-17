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Ä°stanbullular deniz kenarlarÄ±na akÄ±n etti

#Istanbul#Samatya#Piknik
Ä°stanbullular deniz kenarlarÄ±na akÄ±n etti

Hafta sonu sÄ±caklÄ±klardaki artÄ±ÅŸ, Ä°stanbullularÄ±n deniz kenarlarÄ±na akÄ±n etmesine neden oldu. Kimileri denize girmeyi kimileri ise piknik yapmayÄ± tercih etti.

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SÄ±cak ve gÃ¼neÅŸli havayÄ± deÄŸerlendirmek isteyenler, deniz kenarlarÄ±nÄ± tercih etti. Samatya'da deniz kenarÄ±na gelenlerin bir kÄ±smÄ± yeÅŸil alanda piknik yaparak, gÃ¼neÅŸin ve deniz havasÄ±nÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±. Serinlemek iÃ§in denize girenlere evcil hayvanlarÄ± da eÅŸlik etti. Deniz keyfi iÃ§in Sarayburnu'nu tercih edenlerin sayÄ±sÄ± ise fazla oldu. Plajdaki kalabalÄ±k dikkat Ã§ekti.

Ä°stanbullular deniz kenarlarÄ±na akÄ±n etti

"Ä°NSANLAR 10 BÄ°N LÄ°RA Ã–DEYÄ°P TATÄ°LE GÄ°DÄ°YOR, BÄ°Z BURAYA GELÄ°YORUZ"

KÃ¶peÄŸi Reyna ile Samatya'da denize giren Nihat Baran "Ä°nsanlar 7-10 bin lira Ã¶deyip tatile gidiyorlar. Burada yaÅŸayanlar bile sahile gelmiyor. Hafta sonunu burada geÃ§iriyoruz, hava da deniz de gÃ¼zel, Ã§oluk Ã§ocukla, kÃ¶peÄŸimle yÃ¼zÃ¼yorum" dedi.Â

Ä°stanbullular deniz kenarlarÄ±na akÄ±n etti

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"BÄ°ZÄ°M TATÄ°LÄ°MÄ°Z DE BU"

Piknik iÃ§in Samatyaâ€™ya gelen GÃ¼lÅŸen VarÄ±ÅŸlÄ± "Ã‡ok uzaktan gelmedik, buralarda oturuyoruz. Yaz gelince iki haftada bir buralara geliyoruz. Seviyoruz burayÄ±. Sabah kahvaltÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k" diye konuÅŸtu. Piknik yapan YaÅŸar Karam "Sabah burada kahvaltÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, temiz havayÄ± deÄŸerlendirdik, bizim tatilimiz de bu. Genelde her hafta sonu geliyoruz buraya" dedi.

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#Istanbul#Samatya#Piknik

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