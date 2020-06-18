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Gündem
Serkan BİNGÖL/BİNGÖL (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı

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İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü, İstanbul'dan bir yakınının taziyesi için gelen kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alındı.

İstanbul'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 379 kişinin yaşadığı Geçitli köyüne bir yakının taziyesi için gelen kişi, koronavirüs belirtileri gösterince sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişi hastanede tedaviye alındı.

Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köy, 14 gün karantinaya alındı. Köy giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

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