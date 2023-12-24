İstanbul’da yüzyılın dönüşümü başlıyor... 350 bin konut yenilenecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul’ programına katıldı ve kentte yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

1.2 MİLYON BAŞVURU GELDİ

“Yarısı bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz ilgi gösterdi. 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz. 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecek. Bu destekle evini yapacak ve güvenli şekilde oturacak vatandaşımız. 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyayı başlatmış olacağız.

HIZLI DAVRANMALIYIZ

Bugünkü programımızda tüm aşamaları ile İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü programımıza start veriyoruz. 6 Şubat’taki sarsıntılar bize deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. Böylesi büyük afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Yakın zamanda Marmara’da meydana gelen depremler çalışmamızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Depreme hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Depremle burun buruna yaşayan ülkeyiz. Topraklarımızın yüzde 66’sı deprem bölgesi. Nüfusun yüzde 71’i deprem açısından riskli alanlarda yer alıyor. Sadece insani açıdan değil ekonomik açıdan da ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos Marmara depreminin ekonomimiz üzerinde etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır.

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ÇÜRÜK BİNA ÖLDÜRÜR

Hiçbirimizin depremi hafife alma lüksü olamaz. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek, böyle deprem riskini bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Bunu unutmak demek 17 Ağustos ve 6 Şubat benzeri felaketlerle ile yeniden karşılaşmak demektir. Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Dolayısı ile deprem ile mücadeleyi önce zihinlerde başlatmamız gerek. Deprem değil çürük bina öldürür ilkesini özümsemeden hiçbir yere varamayız. Türkiye’nin birinci meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir.

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TOKİ İMTİHANI GEÇTİ

Türkiye genelinde 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 6 milyonu şu anda risk altında. 2 milyon konutun acilen dönüşmesi gerekiyor. 2012’de ilk defa Kentsel Dönüşüm Yasası’nı çıkardık. Toplam 2 milyon 200 bin bağımsız bölüm dönüşümünü tamamladık. Kentsel dönüşüm için 480 milyar liralık kaynak harcadık. 400 bin bağımsız bölümün dönüşümü halen devam ediyor. TOKİ Başkanlığımız vasıtasıyla 1 milyon 300 binden fazla konut ürettik. Milyonlarca vatandaşımızı sağlıksız yapılardan kurtararak güvenli yuvalarına taşıdık. 13 milyonu aşkın insanımızın hayatına dokunduk. TOKİ’nin depreme karşı mücadelede ne kadar hayati rol oynadığı ortaya çıkmıştır. TOKİ binalarımız deprem imtihanını alnının akı ile vermiştir. TOKİ tarafından yapılan binalarda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Muhalefete rağmen TOKİ’mize böyle bir misyon yükleyerek milyonlarca konut ürettiğimiz için hamd ediyoruz. TOKİ’nin yapı stokunu yenilemek için devam edeceğiz. Başta İstanbul olmak üzere 81 vilayetimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamleleri olduğuna inanıyorum.

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600 BİN KONUT ACİL DÖNÜŞMELİ

İstanbul’da 6 milyon konut,1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölüm yer alıyor. Bunlardan 600 bini süratle dönüştürülmeli. 2012 yılından itibaren 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. İstanbul genelinde çalışmalar için 128 milyar lira kaynak kullandık. Hedefimiz 5 yılda 600 bini acil olmak üzere toplam 1.5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmek.

ŞEHRİN ÇEHRESİ TAMAMEN DEĞİŞECEK

İstanbul’daki rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bugün ilk sözleşmelerini imzaladığımız Yarısı Bizden kampanyasıyla, 350 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. Bunlara ilaveten ilimiz genelinde 100 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Şehrimizin çehresini tamamen değiştireceğiz. Zihninde soru işareti olan kardeşimizi güvenli modern ve estetik evlere kavuşturacağız.

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MUHALEFET YİNE TAKOZ KOYMA PEŞİNDE

Kısa süre önce yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Kanunu’yla hızlı dönüşüm için gereken hukuki zemini oluşturduk. Muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır. Yine takoz koymanın peşindeler. Kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne mülkiyet hakkının ihlali söz konusu. Amaç kentsel dönüşümü hızlandırmak ve bu meseleye süratle çözüm bulmaktır. Vatandaşımızı yalanlara itibar etmemeye çağırıyorum. Bu çapsızların kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm yalanı ile sabote etmesine izin veremeyiz. Kendileri lüks binalarda yaşarken İstanbullu kardeşime çürük binayı reva görene eyvallah edemeyiz.

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FETRET DEVRİNİ KAPATACAĞIZ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında en fazla alkış alan bölüm yerel seçimlerle ilgili İstanbul çıkışı oldu. Erdoğan konuşmasının bu bölümünde şunları söyledi: “Şurada 3 buçuk ay kaldı. Gece - gündüz mütevazı olarak kapı kapı dolaşarak yol yürümeye var mıyız? Yeniden İstanbul diyor muyuz? Milletimizin tüm kesimleri ile aramızdaki bağı siyasetteki en büyük sermayemiz olarak görüyoruz. Bu ilişkiyi daha da güçlendireceğiz. Başkaları gibi bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan, verdiği sözlere beton dökenlerden olmayacağız. Yerel yönetim ile merkez arasındaki vizyon - inanç birlikteliğinin önemini hepimiz biliyoruz. Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini nasıl geriye götürdüğünü hep beraber tecrübe ettik. Son 5 yılını temel atmama törenleri ile engelleniyoruz yalanları ile nasıl heba edildiğinin şahidiyiz. 31 Mart’ta İstanbul’un fetret devrini kapatacağız. İrtifa kaybına son vereceğiz. İstanbul’un hizmet hasreti bitecek. İstanbul’a kendini vakfedecek, Fatih’in yadigârı olan aziz İstanbul’a şehreminlik yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız. Sabırla, kararlılıkla 31 Mart akşamına kadar çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin.”