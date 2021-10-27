İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih başta olmak üzere İstanbul Genelinde Yeditepe Huzur Denetimi yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamaya, Özel Harekat Polisi, Polis helikopteri ve narkotik köpekleri de destek verdi. Durdurulan araçlar tek tek aranırken, araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Durdurulan taksilerdeki yabancı turistlerin de pasaportları kontrol edildi.