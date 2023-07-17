×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da yarasa paniği! Ev sahipleri yakalayıp kavanoza koydu

Güncelleme Tarihi:

#Yarasa#İstanbul#Sultangazi
İstanbulda yarasa paniği Ev sahipleri yakalayıp kavanoza koydu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 14:53

İstanbul'da iki ayrı eve yarasa girdi. Ev sahipleri tarafından yakalanan yarasalar cep telefonu ile kaydedilirken kavanoza konulup su verilen yarasalar tekrar doğaya salındı.

Haberin Devamı

Olay, 13 Temmuz’da akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan aile üyeleri havanın sıcak olması nedeniyle açık halde bırakılan pencereden içeriye bir yarasanın girdiğini fark etti.

İstanbulda yarasa paniği Ev sahipleri yakalayıp kavanoza koydu

Ancak içeriye giren yarasa bir anda izini kaybettirdi ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ertesi gün yeniden görülen yarasa ev sahibi tarafından yakalanarak bir kavanoza konuldu. Yavru olduğu görülen yarasanın susamış olabileceğini düşünen ev sahibi kavanozun içine biraz su koyarak hava alması için ise kapağına delikler açtı. Bir süre su içmesini bekleyen vatandaş daha sonra ise yakaladığı yarasayı tekrar doğaya saldı. Aynı olay Silivri'de de yaşandı. Bir evin balkonuna giren yarasa haber verilmesi üzerine adrese gelen belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yarasa#İstanbul#Sultangazi