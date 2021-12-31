İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler."
TÜRKİYE GENELİNDE— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 31, 2021
TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI
İstanbul'da bugün;
Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda;
▪️553 kg Metamfetamin
▪️137 kg kimyasal madde ele geçirildi
7 gözaltı
İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler