İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler."

TÜRKİYE GENELİNDE

TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI



İstanbul'da bugün;

Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda;

▪️553 kg Metamfetamin

▪️137 kg kimyasal madde ele geçirildi



7 gözaltı



İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 31, 2021