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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Metamfetamin
İstanbulda uyuşturucu operasyonu Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler."

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